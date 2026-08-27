GTA 6 получит контекстные диалоги и более живых NPC - Rockstar делает мир игры заметно реалистичнее

В GTA 6 Rockstar Games намерена заметно изменить привычную систему взаимодействия с персонажами. Вместо жёстко заданных сцен и заметных элементов интерфейса разработчики делают ставку на контекстные действия, которые должны органичнее вписываться в исследование открытого мира.

В Grand Theft Auto V взаимодействие с NPC в основном было ограничено заранее подготовленными сценариями. В GTA 6, судя по показанным материалам, Rockstar решила сделать этот процесс более естественным. Игроку не придётся постоянно видеть на экране специальные индикаторы, указывающие на возможность начать разговор, а классическое колесо выбора реплик использоваться не будет.

Вместо этого варианты взаимодействия будут появляться непосредственно рядом с персонажем, когда игрок приблизится к нему. Доступные действия отображаются в правом нижнем углу экрана и занимают минимум пространства, позволяя не отвлекаться от происходящего вокруг.

В показанном геймплее такой подход уже продемонстрирован на нескольких примерах. Например, при встрече с вышибалой игроку предлагается несколько способов привлечь его внимание, а взаимодействие с собакой включает три варианта — её можно отругать, погладить или изучить.

При этом Rockstar, похоже, уделила огромное внимание и обычным разговорам между NPC. Персонажи в Леониде должны не просто обмениваться заранее заготовленными фразами, а реагировать на происходящее вокруг. В частности, их поведение может меняться в зависимости от действий игрока, его внешнего вида и того, держит ли он оружие.

Некоторые дополнительные сведения исходят от внутреннего источника, поэтому пока их следует воспринимать с осторожностью. По его утверждению, Rockstar записала сотни тысяч реплик, причём многие фразы получили несколько вариантов для разных обстоятельств и эмоциональных состояний.

Предполагается, что реакция NPC сможет зависеть от того, знаком ли им герой, совершает ли он преступление с закрытым лицом, насколько сильно персонаж напуган, а также от времени суток и погоды. Учитываются даже демографические особенности жителей.

Особенно интересен описанный источником тест: разработчики якобы оставляли тестировщиков в одной локации на 20 минут, проверяя, смогут ли NPC поддерживать разнообразные разговоры без постоянных повторов.

Пока эти подробности официально не подтверждены, однако сама демонстрация GTA 6 уже показывает, насколько большое внимание Rockstar уделяет поведению жителей мира. Если заявленная система действительно работает настолько масштабно, Леонида сможет ощущаться не просто огромной картой с населением, а средой, которая постоянно реагирует на действия игрока.

При этом Rockstar не превращает GTA 6 в полноценную RPG: диалоги не должны создавать сложные разветвлённые сюжетные линии. Их главная задача куда практичнее — сделать взаимодействие с окружающим миром естественнее и сократить границу между обычным геймплеем и постановочными сценами.