В GTA 6 обнаружили необычный розыгрыш, который уже обманул нескольких игроков. На одной из стен в Вайс-Сити изображён настолько реалистичный туннель, что его легко принять за настоящий проезд под мостом. Особенно часто на уловку попадаются водители, которые спешат скрыться от полиции и не успевают заметить подвох.
Обманка напоминает знаменитый трюк из мультфильмов «Луни Тюнз», где койот Вилли рисовал туннели на скалах, пытаясь поймать Дорожного бегуна. В мультфильмах птица обычно без труда пробегала сквозь нарисованный проход, тогда как преследователь врезался в твёрдую поверхность.
В GTA 6 всё работает реалистичнее: рисунок не превращается в настоящий туннель, а автомобиль на полной скорости врезается в стену. Столкновение может серьёзно повредить машину и травмировать Джейсона или Люсию, а если оба героя находятся в салоне — то и их.
Игроки сравнивают находку с мультяшным розыгрышем, а некоторые публикуют записи своих столкновений с нарисованным проездом. Благодаря реалистичной графике GTA 6 обманка выглядит убедительно даже на высокой скорости.
Найти рисунок можно в районе Вайс-Декор-Дистрикт в Вайс-Сити. Там на зданиях встречается множество настенных изображений, поэтому игрокам стоит быть внимательнее: среди них может оказаться и тот самый туннель, который заканчивается обычной стеной.
Забавный факт. Данный розыгрыш работает только на приставке. Почему? Потому что там мыло ТАКОЕ, что даже не всегда отличишь свинью от Люси.
У меня зрение -8 и я сижу в 4 метрах от монитора, но даже не читая заголовок, по одной картинке в посту я уже смог понять, что это рисунок.
Попробуйте угадайте теперь что в следующую секунду говорит каждый кто на это повёлся, что-то вроде "Ах как неловко получилось! Дама со сниженной социальной ответственностью! Копы упрекнули нас в неловкости!"