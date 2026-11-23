В GTA 6 обнаружили необычный розыгрыш, который уже обманул нескольких игроков. На одной из стен в Вайс-Сити изображён настолько реалистичный туннель, что его легко принять за настоящий проезд под мостом. Особенно часто на уловку попадаются водители, которые спешат скрыться от полиции и не успевают заметить подвох.

Обманка напоминает знаменитый трюк из мультфильмов «Луни Тюнз», где койот Вилли рисовал туннели на скалах, пытаясь поймать Дорожного бегуна. В мультфильмах птица обычно без труда пробегала сквозь нарисованный проход, тогда как преследователь врезался в твёрдую поверхность.

В GTA 6 всё работает реалистичнее: рисунок не превращается в настоящий туннель, а автомобиль на полной скорости врезается в стену. Столкновение может серьёзно повредить машину и травмировать Джейсона или Люсию, а если оба героя находятся в салоне — то и их.

Игроки сравнивают находку с мультяшным розыгрышем, а некоторые публикуют записи своих столкновений с нарисованным проездом. Благодаря реалистичной графике GTA 6 обманка выглядит убедительно даже на высокой скорости.

Найти рисунок можно в районе Вайс-Декор-Дистрикт в Вайс-Сити. Там на зданиях встречается множество настенных изображений, поэтому игрокам стоит быть внимательнее: среди них может оказаться и тот самый туннель, который заканчивается обычной стеной.