GTA 6 позволит персонажам одновременно есть пончик и держать пиво - Rockstar продолжает удивлять вниманием к мелочам

Rockstar Games продолжает уделять внимание деталям, которые не влияют напрямую на игровой процесс, но помогают сделать виртуальный мир убедительнее. Очередной пример появился в анонсе интервью с руководителем разработки Grand Theft Auto VI Робом Нельсоном, которое подготовило издание The Guardian.

Среди новых подробностей — возможность одновременно есть и пить, используя обе руки персонажа. Например, Джейсон сможет держать пончик в одной руке, а бутылку пива — в другой. Судя по описанию Нельсона, Rockstar проработала не только саму механику, но и анимации взаимодействия с едой и напитками.

Отдельно в материале упоминается поедание хот-догов: этому процессу разработчики тоже уделили необычно много внимания. Пока подробностей немного, однако журналисты отмечают высокое качество соответствующих анимаций.

Ещё один пример — поведение предметов в руках персонажа. Когда Джейсон несёт упаковку из шести бутылок пива, он зажимает её под мышкой. Бутылки реалистично смещаются при движении, а внутри них заметно плещется жидкость благодаря физической модели.

Пока это лишь несколько деталей из предстоящего интервью, полная версия которого выйдет в The Guardian в эту субботу. Впрочем, даже такие небольшие демонстрации показывают, насколько много внимания Rockstar уделяет повседневным действиям персонажей. Для Grand Theft Auto VI подобные мелочи могут стать важной частью общего впечатления от открытого мира.

Релиз игры запланирован на 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.