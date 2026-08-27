GTA 6 предложит десятки занятий помимо преступлений - от тренировок и гонок до прыжков с небоскрёбов

Новый подробный показ Grand Theft Auto 6 раскрыл не только перестрелки, ограбления и погони с полицией, но и множество занятий, которыми Джейсон и Люсия смогут заниматься в свободное время. Судя по представленным материалам, Rockstar Games стремится сделать открытый мир развлечением даже тогда, когда игрок не выполняет сюжетные задания.

В ходе демонстрации герои успели устроить несколько ограблений, угнать автомобили, ввязаться в перестрелки с полицией и сорвать роскошную вечеринку. В одном из эпизодов Джейсон расстреливает полицейский транспорт и вертолёт, пока Люсия пытается найти место для побега.

Однако криминал — далеко не единственный способ провести время в Леониде. Игроки смогут кататься на скутерах, отдыхать на пляже, участвовать в гонках на спортивных автомобилях и кроссовых мотоциклах, а также заниматься городским скайдайвингом. Именно такие активности должны сделать исследование мира GTA 6 более разнообразным.

Отдельное внимание Rockstar уделила физическому состоянию главных героев. Согласно опубликованным ранее подробностям, питание будет влиять на вес Джейсона и Люсии, а тренировки — на их мышцы и телосложение. Недостаток сна и длительные загулы также способны отражаться на внешности персонажей. В демонстрации уже можно было увидеть Люсию во время тренировки и Джейсона в воде.

При этом Rockstar, похоже, не ограничилась стандартными активностями. В показанной квартире Джейсона и Люсии можно увидеть множество деталей, раскрывающих их повседневную жизнь. Джейсон способен открыть холодильник, взять напиток и устроиться перед телевизором, пока Люсия выбирает наряд.

Такие мелочи могут оказаться не менее важной частью GTA 6, чем масштабные ограбления и перестрелки. Rockstar явно хочет создать мир, в котором игроку будет интересно не только выполнять задания, но и просто существовать, исследовать Леониду и придумывать собственные способы провести время.