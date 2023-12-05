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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 980 оценок

GTA 6 представит штат Леонида и "самую большую и захватывающую эволюцию серии"

monk70
Новости

Rockstar Games выпустила пресс-релиз, в котором поделилась некоторыми подробностями широко ожидаемой Grand Theft Auto 6. Компания сообщила, что изначально игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2025 году.

«Grand Theft Auto 6 продолжает наши усилия по расширению границ возможного в захватывающем, сюжетно-ориентированном открытом мире», — сказал Сэм Хаузер, основатель Rockstar Games. «Мы очень рады возможности поделиться этим новым видением с игроками по всему миру».

Grand Theft Auto 6 направляется в штат Леонида, где находятся залитые неоном улицы Вайс-Сити и за его пределами, в самой большой и захватывающей эволюции серии Grand Theft Auto.

13
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
JLSTN

Движения и мимика топ. P.S. Наконец красивые тёлки а не те уродины из предыдущих частей

7
GoldenAbbys

и тем не менее в выход каждой номерной части никто не писал про уродин из предыдущих частей - на момент выхода каждой части хоть V, хоть IV были самые совершенные на тот момент технологии для песочниц с опен ворлдом и никто уродинами их не называл)

3
KANSERVATOR

Назову сына в честь штата гта 6

1
DrZoiberg

Помним мы одних кренделей, называли своих детей Джавелиной и Леопардом.....

0
Аристов--Черный
изначально игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S

А какие-то наивные души болтали что релиз будет одновременный:) Нельзя выпускать качественный продукт без платного бета-теста на консолях.

Хоть в чём-то компания остаётся верна себе...

1
Комментарий удален
Killmonger1551

в трейлере 5 части графика тоже была не ахти. к релизу её допилят

1
User_200 Killmonger1551

К релизу еще не скоро допилят, ибо после выхода игры, рокстарам предстоит много работ по исправлению недочетов город не маленький а наполнить контентом уйдет целый год. Поэтому хочешь поиграть уже нормальную жди выхода на рс, чтобы не испортить себе впечатление.

0
User_200 Killmonger1551

Если ты ярый фанат серий гта рдр, можешь пройти игру на старте, но все же рекомендую потерпеть минимум год после выхода. Игра хайповая согласен но и ценник 70 долларов за такую игру. Хорошо это плохо решит каждый сам.

0
ZNGRU

Беспокоит физика авто.

0
askazanov

Странно что в главной роли не черная баба! )))))) Всегда за мужика играли, а тут вдруг нравы поперли, спасибо Рокстар, что хоть латинос )

0
Антон Кашпировский

Ого, уже и целый штат выдумали.

0
vanтт

Так давно уже, в виде сан-андреаса

0
Maddyson1988

Трейлер - 10 тверкающих негросамок из 10! Серьезно, в трейлере практически ни одного белого, я удивлен как это они ни одного ЛГБТшного ( радужного) флага не показали! Но уверен что в следующих трейлерах они исправят этот недочет!

-1
кум кумич

Чел, вот тебе реальная демография Майями, не рвись)

1
вупсич пупсич

Мне в моментах игра рдр2 напоминала, в игре явно эйфория или как там ее. Движения моделек уж очень крутые.
В целом жду, все супер пупер. Требования для компьютеров явно не задерут, потому что игра еще года полтора будет в бета тесте у консолей.

-1
DMETERS

Ты главное не плачь , когда будешь смотреть как бета-тестеры играют в гта 6))

-4
вупсич пупсич DMETERS

А зачем мне плакать? Гта 5 так же запускалась. У меня идет жизнь, я не зацикливаюсь. Выходит - играю.

1
Snake Snaake Snaaaaaake

пк-нищета в пролёте )))

-13
User_200

Нет сначала, баги вылеты ошибки технического характера будут отлавливать консольщики тестировщики, чтобы через 1 год на релизе, получить уже нормальную pc версию издание Gta VI limited edition обновками на графику с дополнительным контентом и важным элементом как отполированной игры по уже скидке.

7
Snake Snaake Snaaaaaake User_200

ага, даааа, держи карман шире))

-9
User_200 User_200
2
DMETERS User_200

Орный ты тип. Когда-нибудь ты поймёшь ,что выход игры на консоль Раньше чем на пк - никак не скажется при выходе на пк . Давно уже доказано, что игры на пк в разы хуже выходят даже после 10 лет «бета теста» на консолях. Миллион можно примеров привести.

-6
-Zion- User_200

На консолях альфа, в бета версию будешь играть ты.

0