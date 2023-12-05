GTA 6 представит штат Леонида и "самую большую и захватывающую эволюцию серии"

Rockstar Games выпустила пресс-релиз, в котором поделилась некоторыми подробностями широко ожидаемой Grand Theft Auto 6. Компания сообщила, что изначально игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2025 году.

«Grand Theft Auto 6 продолжает наши усилия по расширению границ возможного в захватывающем, сюжетно-ориентированном открытом мире», — сказал Сэм Хаузер, основатель Rockstar Games. «Мы очень рады возможности поделиться этим новым видением с игроками по всему миру».

Grand Theft Auto 6 направляется в штат Леонида, где находятся залитые неоном улицы Вайс-Сити и за его пределами, в самой большой и захватывающей эволюции серии Grand Theft Auto.