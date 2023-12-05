GTA 6 представит штат Леонида и "самую большую и захватывающую эволюцию серии"

Rockstar Games выпустила пресс-релиз, в котором поделилась некоторыми подробностями широко ожидаемой Grand Theft Auto 6. Компания сообщила, что изначально игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2025 году.
«Grand Theft Auto 6 продолжает наши усилия по расширению границ возможного в захватывающем, сюжетно-ориентированном открытом мире», — сказал Сэм Хаузер, основатель Rockstar Games. «Мы очень рады возможности поделиться этим новым видением с игроками по всему миру».
Grand Theft Auto 6 направляется в штат Леонида, где находятся залитые неоном улицы Вайс-Сити и за его пределами, в самой большой и захватывающей эволюции серии Grand Theft Auto.
Движения и мимика топ. P.S. Наконец красивые тёлки а не те уродины из предыдущих частей
и тем не менее в выход каждой номерной части никто не писал про уродин из предыдущих частей - на момент выхода каждой части хоть V, хоть IV были самые совершенные на тот момент технологии для песочниц с опен ворлдом и никто уродинами их не называл)
Назову сына в честь штата гта 6
Помним мы одних кренделей, называли своих детей Джавелиной и Леопардом.....
А какие-то наивные души болтали что релиз будет одновременный:) Нельзя выпускать качественный продукт без платного бета-теста на консолях.
Хоть в чём-то компания остаётся верна себе...
в трейлере 5 части графика тоже была не ахти. к релизу её допилят
К релизу еще не скоро допилят, ибо после выхода игры, рокстарам предстоит много работ по исправлению недочетов город не маленький а наполнить контентом уйдет целый год. Поэтому хочешь поиграть уже нормальную жди выхода на рс, чтобы не испортить себе впечатление.
Если ты ярый фанат серий гта рдр, можешь пройти игру на старте, но все же рекомендую потерпеть минимум год после выхода. Игра хайповая согласен но и ценник 70 долларов за такую игру. Хорошо это плохо решит каждый сам.
Беспокоит физика авто.
Странно что в главной роли не черная баба! )))))) Всегда за мужика играли, а тут вдруг нравы поперли, спасибо Рокстар, что хоть латинос )
Ого, уже и целый штат выдумали.
Так давно уже, в виде сан-андреаса
Трейлер - 10 тверкающих негросамок из 10! Серьезно, в трейлере практически ни одного белого, я удивлен как это они ни одного ЛГБТшного ( радужного) флага не показали! Но уверен что в следующих трейлерах они исправят этот недочет!
Чел, вот тебе реальная демография Майями, не рвись)
Мне в моментах игра рдр2 напоминала, в игре явно эйфория или как там ее. Движения моделек уж очень крутые.
В целом жду, все супер пупер. Требования для компьютеров явно не задерут, потому что игра еще года полтора будет в бета тесте у консолей.
Ты главное не плачь , когда будешь смотреть как бета-тестеры играют в гта 6))
А зачем мне плакать? Гта 5 так же запускалась. У меня идет жизнь, я не зацикливаюсь. Выходит - играю.
пк-нищета в пролёте )))
Нет сначала, баги вылеты ошибки технического характера будут отлавливать консольщики тестировщики, чтобы через 1 год на релизе, получить уже нормальную pc версию издание Gta VI limited edition обновками на графику с дополнительным контентом и важным элементом как отполированной игры по уже скидке.
ага, даааа, держи карман шире))
Орный ты тип. Когда-нибудь ты поймёшь ,что выход игры на консоль Раньше чем на пк - никак не скажется при выходе на пк . Давно уже доказано, что игры на пк в разы хуже выходят даже после 10 лет «бета теста» на консолях. Миллион можно примеров привести.
На консолях альфа, в бета версию будешь играть ты.