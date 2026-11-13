GTA 6 превращает Burger Shot в реальность: сеть ресторанов во Флориде запустит меню по мотивам игры

Вымышленная сеть ресторанов быстрого питания Burger Shot из Grand Theft Auto 6 появится в реальной жизни сразу в нескольких заведениях Флориды. Благодаря сотрудничеству с американской сетью Skinny Louie с 13 ноября по 31 декабря посетители смогут попробовать блюда по мотивам игры, а рестораны получат тематическое оформление, вывески и униформу.

Ранее Burger Shot уже появился в спортивном комплексе Kaseya Center в Майами, где проходит домашние матчи баскетбольная команда Miami Heat. Теперь сотрудничество расширится на отдельные рестораны Skinny Louie по всему штату.

В специальное меню войдут несколько бургеров. The Bleeder Triple представляет собой тройной бургер из котлет Black Angus с американским сыром, хрустящим беконом, солёными огурцами, соусом барбекю и кетчупом. Также посетителям предложат одинарный и двойной Burger Shot с сыром, салатом, свежим луком и фирменным соусом. Дополнит меню карамельный молочный коктейль.

Подобная коллаборация ещё раз демонстрирует масштаб популярности GTA 6. Игра уже стала самой предзаказываемой в истории цифровых магазинов PlayStation и Xbox, а аналитики оценивают её потенциальную выручку до релиза в 1 млрд долларов.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предварительная загрузка игры уже доступна, а Rockstar продолжает публиковать небольшие фрагменты игрового процесса.