GTA 6 расходится как горячие пирожки - игра десятилетия демонстрирует невероятный рост предзаказов

Компания Take-Two Interactive завершила первый квартал своего финансового года, получив выручку в размере почти 1,4 миллиарда долларов. Однако наиболее интересным является то, что этот рост можно отнести к предстоящей игре десятилетия: Grand Theft Auto 6, которая посвящена приключениям Люсии и Джейсона в Вайс-Сити.

Период с апреля по июнь был особенно важен для издателя, поскольку именно тогда официально начались предзаказы долгожданной Grand Theft Auto 6. Хотя компания не раскрывает точную разбивку сумм по отдельным играм, руководство ясно указывает, что огромный интерес к предстоящему хиту Rockstar Games стал одним из ключевых факторов ее превосходных финансовых результатов:

Генеральный директор Штраус Зельник заявил в письме акционерам:

Наши превосходные результаты за первый квартал отражают силу нашего портфеля и дисциплинированное исполнение во всех наших брендах. Учитывая эти позитивные тенденции и ажиотаж вокруг запуска Grand Theft Auto 6 19 ноября, мы сохраняем наш прогноз чистой выручки на 2027 финансовый год в размере от 8,0 до 8,2 миллиардов долларов. В дальнейшем мы рассчитываем сохранить этот новый уровень масштаба и генерировать сильный денежный поток, что позволит нам встать на путь дальнейшего роста и долгосрочной доходности для акционеров.

Предзаказы на GTA 6 начались в конце июня, вскоре после объявления официальной цены на предстоящую игру. Стандартное издание игры стоит чуть менее 80 долларов, предлагая цифровую версию и физическую копию со специальным кодом внутри. Для самых преданных поклонников также доступно более расширенное издание стоимостью около 100 долларов, предоставляющее доступ к эксклюзивным цифровым бонусам, включая уникальные транспортные средства, оружие и одежду персонажей.