GTA 6 с DLSS 5? Фанату удалось превратить трейлер Rockstar в видео с частотой 90 кадров в секунду

У GTA 6 пока нет даты выхода на ПК, но один из фанатов решил поэкспериментировать и посмотреть, как могла бы выглядеть игра с использованием новейших технологий NVIDIA. Применив DLSS 5 и генерацию кадров, он увеличил частоту кадров в расширенном трейлере GTA 6 с 30 до 90 FPS. Результат впечатляет, особенно в плане проработки окружения, хотя к изображению персонажей есть вопросы.

Этим экспериментом поделился пользователь под ником RevolutionaryBus8208 на платформе Reddit. Для достижения такого эффекта он использовал программу Veyra 2.1.1, предназначенную для обработки видео с помощью нейронного рендеринга, апскейлинга и генерации кадров, а также видеокарту GeForce RTX 4080 с разблокированной функцией генерации кадров (с помощью стороннего инструмента).

Благодаря сочетанию этих технологий окружение в GTA 6 стало выглядеть ещё реалистичнее — особенно это заметно в освещении и детализации ландшафта. Однако лица персонажей стали казаться искусственными, а генерация кадров привела к появлению «призрачных» следов (эффект ghosting) в некоторых сценах.

Такие артефакты возникли из-за того, что в эксперименте использовалось лишь готовое видео из трейлера — без доступа к внутренним данным игры, таким как информация о глубине сцены или движении объектов. Настоящая технология DLSS 5 работает непосредственно с игровым движком, поэтому данный результат не дает точного представления о том, как GTA 6 будет выглядеть и работать в будущей версии для ПК.

Автор также планирует провести ещё один эксперимент: подключить консоль PS5 к карте захвата, передать сигнал на ПК с видеокартой RTX 4080 и вывести обработанное изображение на 4K-телевизор с частотой обновления 144 Гц. Идея заключается в применении визуальных эффектов и генерации кадров в консольных играх в режиме реального времени, хотя это может привести к увеличению задержки ввода.

В видео, опубликованном пользователем, показан результат эксперимента с расширенным трейлером GTA 6. Важно помнить, что это не игровой процесс, работающий при 90 кадрах в секунду, а демонстрация, созданная на основе материалов, уже представленных компанией Rockstar.