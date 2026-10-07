GTA 6 сделает сюжетные миссии свободнее и вариативнее после критики Red Dead Redemption 2

В GTA 6 Rockstar Games намерена заметно расширить свободу игроков во время сюжетных миссий. Об этом в интервью IGN рассказал глава разработки игры Роб Нельсон. По его словам, команда учла критику Red Dead Redemption 2, где отдельные эпизоды слишком жёстко ограничивали действия игрока ради сохранения постановки и темпа повествования.

Нельсон отметил, что разработчикам пришлось искать баланс между свободой и контролем над сюжетом. Некоторые сцены по-прежнему будут требовать определённых действий, однако во многих ситуациях игрок сможет самостоятельно выбирать способ прохождения.

В качестве примера глава разработки привёл миссию с Джейсоном и Лусией, в которой героям необходимо выбраться из многоэтажного здания. По словам Нельсона, в этом эпизоде предусмотрено несколько вариантов выхода. Другой пример — задание, где герои встречают Рауля. Начальная часть миссии более линейна, поскольку игрок одновременно управляет стрельбой Джейсона и автомобилем Лусии, однако после переключения управления можно самостоятельно ехать к цели. Игра лишь предлагает оптимальный маршрут, но не заставляет ему следовать.

Rockstar также старается добиться того, чтобы аналогичная степень свободы ощущалась не только в основных, но и во второстепенных заданиях. При этом выборы игроков должны отражаться не только на прохождении миссий, но и на отношениях между главными героями.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Изначально релиз планировался на май, однако Rockstar перенесла игру, чтобы получить дополнительное время на доработку.