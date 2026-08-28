GTA 6 снова взорвала интернет - игроки уже называют новую демонстрацию Rockstar эталоном открытого мира

Новая презентация Grand Theft Auto 6 от Rockstar вызвала заметно больше восторга, чем привычной для подобных показов осторожной реакции. После выхода Grand Theft Auto 6: Extended Look поклонники, стримеры и разработчики начали активно обсуждать увиденное, отдельно отмечая уровень детализации мира, персонажей и анимаций.

Главное впечатление от ролика — Rockstar, похоже, делает ставку не только на масштаб карты, но и на то, насколько живым должен казаться каждый ее уголок. В показанных материалах зрители обратили внимание на проработку лиц и движений персонажей, разнообразие занятий и большое количество деталей, которые легко можно было бы оставить за кадром.

Именно плотность происходящего стала одной из самых обсуждаемых особенностей презентации. В игре показали множество занятий помимо основных сюжетных эпизодов, а окружающий мир снова оказался в центре внимания. Фанаты разбирают ролик буквально по кадрам, пытаясь понять, какие возможности будут доступны игроку уже после завершения очередной миссии.

Реакция в соцсетях оказалась преимущественно восторженной. Пользователи называют увиденное впечатляющим и особенно хвалят визуальную составляющую. Некоторые уже описывают мир GTA 6 как один из самых детализированных и красивых открытых миров, которые когда-либо показывали в играх.

При этом особенно интересно не само количество восторженных комментариев, а причина такой реакции. После нескольких лет ожидания Rockstar наконец демонстрирует не отдельные эффектные сцены, а игру, которая начинает складываться в цельную картину. И чем больше компания показывает, тем сильнее становится ощущение, что GTA 6 пытается поднять планку не только для серии, но и для жанра открытого мира в целом.