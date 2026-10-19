GTA 6 спровоцировала официальное исследование, считается ли флирт с персонажем в видеоигре изменой

Выход Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games спровоцировал дискуссию о том, можно ли считать изменой романтические отношения с вымышленным персонажем. На фоне ожидания самой громкой премьеры года международная исследовательская компания YouGov опросила более 4000 взрослых британцев - и выяснила, что почти четверть из них (25%) не одобрили бы, если бы их партнер строил роман с персонажем видеоигры. Около 6% прямо назвали бы это изменой, еще 19% заявили, что "не были бы этому рады". Женщины выражали неодобрение заметно чаще мужчин.

Поводом для опроса стала механика GTA 6: по предварительным данным, отношения главных героев Джейсона и Люсии, напоминающих Бонни и Клайда, можно развивать вне основного сюжета - через совместные покупки, походы в бары и рестораны, тренировки, держание за руки и быстрые ответы на сообщения. Разработчики подчеркивают, что полноценная романтическая пара не обязательна, но именно эта свобода и оживила старый спор: если вы так погружены в вымышленную связь, вправе ли ваш реальный партнер обижаться?

Блогер из Техаса Элли Франко, у которой более миллиона подписчиков в TikTok, назвала реакцию сети "неприятной": по ее мнению, неуверенность из-за вымышленного персонажа - повод серьезно задуматься, ведь реального человека в таких отношениях нет. Часть комментаторов с ней согласилась, другие оговорились, что все зависит от ситуации - например, если человек отменяет планы ради игры.

Издание напоминает, что игры десятилетиями позволяли строить отношения с NPC - от Harvest Moon до The Sims и Baldur's Gate II, - но там все было жестко прописано сценаристами. GTA 6 предлагает более динамичную систему, а следующий шаг может быть за генеративным ИИ: Nvidia и Ubisoft уже экспериментируют с персонажами, которые запоминают встречи и реагируют на действия игрока. Впрочем, Франко относится к этому спокойно: "В конце концов, изменить со строками кода невозможно".