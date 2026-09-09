GTA 6 станет ещё реалистичнее: неигровые персонажи будут уставать, терять одежду и реагировать на оружие

В GTA 6 разработчики заметно расширили поведение неигровых персонажей, сделав реакции на действия игрока более разнообразными. Новые подробности раскрыл Роб Нельсон из Rockstar Games во время разговора с блогером MikeShowSha на закрытом мероприятии.
Одной из интересных деталей стала реакция NPC на оружие. Если Джейсон достанет пушку на глазах у прохожих, персонажи будут вести себя по-разному: кто-то попытается убежать, кто-то испугается, а некоторые NPC даже могут попробовать обезоружить героя. Это должно сделать столкновения с окружающими менее предсказуемыми.
В драках персонажи могут терять головные уборы и очки. Джейсон сможет подобрать такие вещи и надеть их на себя. Механика потенциально пригодится во время побега от полиции — например, игрок сможет быстро изменить внешний вид героя, чтобы усложнить его опознание.
Полиция тоже не будет представлена одинаковыми противниками. У офицеров будут различаться физические возможности: более тяжёлый полицейский, например, способен быстрее устать во время продолжительной погони за Джейсоном. При этом некоторые показанные ранее аварии полицейских машин действительно происходили динамически, а не были заранее прописанными сценами. Нельсон даже смог воспроизвести похожую аварию, когда во время демонстрации по машине открыли огонь.
Более гибкими станут и ограбления. В некоторых ситуациях кассир может указать игроку на сейф в подсобке, открывая дополнительный вариант развития события. В другом случайном происшествии Джейсон и Люсия могут столкнуться с вооружёнными женщинами в масках, которые окажутся запертыми внутри ювелирного магазина. Игрок сможет помочь им выбраться, а затем решить, воспользоваться ли суматохой и забрать драгоценности себе.
Наконец, внешний вид NPC будет зависеть от района города. Например, возле спортзалов чаще будут встречаться персонажи в спортивной одежде, тогда как в районе Джейсона жители будут выглядеть более повседневно. Всё это должно сделать мир GTA 6 более живым и разнообразным.
И ещё! Повторяю специально для RockStar! Знаю и уверен, что они меня слышат! Немедленно завезите в мир игры стройных длинноногих моделей с формами и замените ими 10-15% тех латиноамериканских мамасит, с горой Чилиад вместо пятой точки, потому что я ваш потенциальный клиент и не намерен делить ложе на протяжении 80 часов с женщиной, обладающей столь выраженными характеристиками представительниц этих южноамериканских народностей!
В мире, где существует Lais Ribeiro (да, она тоже из Южной Америки, Бразилии — вот такие у меня двойные стандарты, и вообще, я калека в любви, так что мне можно брать на себя лишнее!), и я намереваюсь быть с персонажем, вдохновлённым её прообразом, хотя бы в игре! Я требую! 😡 Ну... пожалуйста! [опускается до писка]
Так или иначе, но после напряжённой работы... связанной с бесконечными ограблениями и нажатиями на спусковые крючки орудий насилия, и тяжёлых заплывов на байдарке, с почти ощущаемым (а может и реально ощутимым через Dual Sense!!) сопротивлением, наверняка захочется с кем-то вдоволь покувыркаться... а Люсия, судя по её норову, наверняка та ещё противница утех типа М+Ж+Ж+Ж... +м+ж (чё смотрите, просто пары карликов надо уметь грамотно применять!)
Мать её так, да,