GTA 6 станет ещё реалистичнее: неигровые персонажи будут уставать, терять одежду и реагировать на оружие

В GTA 6 разработчики заметно расширили поведение неигровых персонажей, сделав реакции на действия игрока более разнообразными. Новые подробности раскрыл Роб Нельсон из Rockstar Games во время разговора с блогером MikeShowSha на закрытом мероприятии.

Одной из интересных деталей стала реакция NPC на оружие. Если Джейсон достанет пушку на глазах у прохожих, персонажи будут вести себя по-разному: кто-то попытается убежать, кто-то испугается, а некоторые NPC даже могут попробовать обезоружить героя. Это должно сделать столкновения с окружающими менее предсказуемыми.

В драках персонажи могут терять головные уборы и очки. Джейсон сможет подобрать такие вещи и надеть их на себя. Механика потенциально пригодится во время побега от полиции — например, игрок сможет быстро изменить внешний вид героя, чтобы усложнить его опознание.

Полиция тоже не будет представлена одинаковыми противниками. У офицеров будут различаться физические возможности: более тяжёлый полицейский, например, способен быстрее устать во время продолжительной погони за Джейсоном. При этом некоторые показанные ранее аварии полицейских машин действительно происходили динамически, а не были заранее прописанными сценами. Нельсон даже смог воспроизвести похожую аварию, когда во время демонстрации по машине открыли огонь.

Более гибкими станут и ограбления. В некоторых ситуациях кассир может указать игроку на сейф в подсобке, открывая дополнительный вариант развития события. В другом случайном происшествии Джейсон и Люсия могут столкнуться с вооружёнными женщинами в масках, которые окажутся запертыми внутри ювелирного магазина. Игрок сможет помочь им выбраться, а затем решить, воспользоваться ли суматохой и забрать драгоценности себе.

Наконец, внешний вид NPC будет зависеть от района города. Например, возле спортзалов чаще будут встречаться персонажи в спортивной одежде, тогда как в районе Джейсона жители будут выглядеть более повседневно. Всё это должно сделать мир GTA 6 более живым и разнообразным.