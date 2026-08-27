GTA 6 станет самым большим, глубоким и сложным миром в истории Rockstar

Rockstar Games продолжает раскрывать детали GTA 6, и, судя по словам соруководителя Rockstar North Роба Нельсона, новая часть серии должна вывести открытый мир студии на совершенно другой уровень. Разработчик прямо называет Леониду самым большим, глубоким, густонаселённым и сложным миром, который когда-либо создавала команда.

В интервью IGN Нельсон сравнил подход к GTA 6 с Red Dead Redemption 2. По его словам, как и в вестерне Rockstar, игрокам не обязательно постоянно следовать сюжетным заданиям, отметкам и указателям на карте. Значительная часть впечатлений будет возникать самостоятельно во время исследования.

«Это большая карта, очень большая карта», — отметил Нельсон, добавив, что внимательное изучение мира будет щедро вознаграждаться различными находками и событиями.

При этом Rockstar намерена развивать не только размеры открытого мира, но и его наполненность. Нельсон объяснил, что опыт создания Red Dead Redemption 2 позволил студии лучше понять, как добиться ощущения действительно живого пространства, где во время поездки от одной точки к другой внимание игрока постоянно цепляется за происходящее вокруг.

GTA 6 продолжит развивать именно эту концепцию. Современное железо PS5 и Xbox Series X/S, по словам разработчика, предоставляет команде значительно больше памяти и вычислительных возможностей, которые можно использовать для создания более детализированного населения и окружения.

Особое внимание Rockstar уделила NPC. В GTA 6 персонажи будут заметно сильнее отличаться друг от друга по росту и телосложению. Раньше подобное разнообразие было ограничено необходимостью использовать одинаковые наборы анимаций: одна и та же анимация могла некорректно выглядеть на персонажах разного роста во время драки, посадки в автомобиль или взаимодействия с окружением.

Для новой игры разработчики создали систему, которая позволяет адаптировать анимации непосредственно во время игры. Благодаря этому NPC смогут иметь гораздо больше вариантов телосложения и роста, сохраняя корректные взаимодействия с окружающим миром.

В итоге Rockstar делает ставку не просто на огромную карту, а на мир, который должен постоянно удивлять игрока. Если разработчикам действительно удалось перенести принципы Red Dead Redemption 2 на гораздо более масштабную и современную техническую основу, Леонида может стать не столько очередной большой локацией GTA, сколько самым детализированным виртуальным миром Rockstar на сегодняшний день.