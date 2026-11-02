GTA 6 теперь требует прошивку PS5 версии 14.22 - это снижает вероятность эмуляции игры на ПК в день её выхода

Для запуска версии GTA 6 — предстоящего приключенческого экшена в открытом мире от Rockstar Games — на консоли PS5 теперь требуется наличие системного программного обеспечения версии 14.22.

Пользователь соцсети X (бывший Twitter) под ником PlaystationSize, известный публикацией данных из баз серверов PlayStation, сообщил, что для GTA 6 на PS5 обязательным условием является наличие прошивки версии 14.22. Иными словами, игра запустится только в том случае, если на консоли установлена ​​указанная или более новая версия системного ПО.

Около месяца назад тот же пользователь сообщал, что для GTA 6 потребуется как минимум версия прошивки PS5 14.10. Однако с тех пор вышло два обновления — 14.20 и 14.22. Хакеры активно изучают потенциальные уязвимости ядра в версиях 14.00 и 14.10. Одна из их целей — извлечь файлы игры GTA 6 и запустить её на ПК в день релиза с помощью эмуляции или трансляции кода PS5, но после обновления требований к прошивке шансы на успех значительно снизились.

Известный разработчик из хакерского сообщества, скрывающийся под ником gezine_dev, обнаружил уязвимость ядра в прошивке PS5 версии 14.10. Это означает, что пользователи, обновившие свои консоли до версий выше 13.60, вскоре могут получить возможность «взломать» (сделать джейлбрейк) свои устройства. Хакер отметил, что уязвимость ядра, использованная им для взлома версий 13.xx, была устранена в прошивке 14.00. Он также уточнил, что его метод — новый и отличается от эксплойта под названием «relapse», о котором ранее рассказывали моддеры Натан Фарго (Nathan Fargo) и Sonic ISO. Что касается считывания игровых файлов из памяти консоли, разработчик из «сцены» (сообщества энтузиастов) сообщил, что старый метод дампа исполняемых файлов не работает в прошивке версии 14.xx; для получения доступа к этой функции потребуется эксплойт гипервизора.

Позднее исследователь безопасности под ником kuzibelit рассказал об обнаружении эксплойта для прошивки PS5 версии 14.20. Им удалось найти точку входа в пользовательском режиме (userland) спустя всего несколько часов после выхода обновления. По их словам, инструмент Remote Lua Loader успешно выполняет полезные нагрузки (payloads) в реальном времени, используя FTP-сервер, работающий на порту 1337. Кроме того, в ходе тестирования выполнения потоков в пользовательском режиме через системный вызов (syscall) 430 с передачей некорректных конфигураций исследователю удалось добиться воспроизводимого «панического состояния ядра» (kernel panic) — критического сбоя системы.