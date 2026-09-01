GTA 6 успешно покорила Netflix: демонстрация геймплея игры от Rockstar собрала почти 50 миллионов просмотров

GTA 6 на удивление продолжает уверенно покорять индустрию кино... Совсем недавно мы писали, что кинозрители определили геймплейный показ игры как «лучший фильм», а сегодня он установил рекорд на Netflix. Стриминговый сервис опубликовал официальную статистику просмотров, согласно которой 27-минутный ролик Grand Theft Auto 6 показал феноменальные результаты для стриминга. Всего за 5 дней демонстрация геймплея суммарно привлекла свыше 48,1 миллиона просмотров на площадках Netflix и YouTube.

Непосредственно в самом онлайн-кинотеатре показ игры собрал 31,1 миллиона просмотров, что позволило ему занять безоговорочное первое место в мировом чарте англоязычных фильмов недели. Демонстрация GTA 6 возглавила списки лидеров сразу в 87 из 93 отслеживаемых стран мира, сумев обойти высокобюджетные киноновинки — включая детективный триллер «Шепчущий» с Робертом Де Ниро и Адамом Скоттом, который набрал 23,2 миллиона просмотров. Такой ажиотаж эксперты объясняют масштабом бренда Grand Theft Auto и уникальностью самого события.

Если, что помимо кинематографической зрелищности, игра готовит фанатам и серьезный вызов — напомним, ранее стало известно, что «платина» в GTA 6 будет сложной, а разработчики рассказали о балансе достижений и обилии коллекционных предметов.

Долгожданный выход Grand Theft Auto 6 должен состоится уже 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.