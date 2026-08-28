GTA 6 в 60 к/с? Digital Foundry считает такой сценарий "крайне маловероятным" на консолях и сложной задачей даже на ПК

Новые расширенные кадры игрового процесса GTA 6 наконец-то позволили глубже проанализировать технические аспекты игры, и Digital Foundry пришли к выводу, который может разочаровать тех, кто надеялся на режим производительности: запуск игры в 60 к/с на современных консолях «крайне маловероятен».

Оценка была сделана после анализа 27 минут расширенного обзора, полностью записанного на базовой PlayStation 5. По данным Digital Foundry, всё указывает на то, что Rockstar разрабатывала GTA 6 с ориентацией на 30 кадров в секунду, используя практически весь доступный бюджет процессора и видеокарты для повышения сложности и качества игрового мира.

Согласно анализу, GTA 6 удаётся поддерживать примерно 33,3 миллисекунды на обработку каждого кадра при 30 кадрах в секунду. Для достижения 60 кадров в секунду этот интервал необходимо сократить вдвое, до 16,7 мс.

Проблема не только в графике. В GTA 6 присутствуют большие толпы, бесчисленное количество транспортных средств, физика, искусственный интеллект и огромное количество элементов, моделируемых одновременно. Это также значительно нагружает процессор. По данным Digital Foundry, нет простого способа восстановить всю эту производительность, особенно на стороне ЦП, без ущерба для самого игрового мира.

В показанном игровом процессе поддерживаются относительно стабильные и равномерно распределённые 30 кадров в секунду, с лишь редкими просадками на один кадр. Однако, поскольку оригинальное видео также имеет только 30 кадров в секунду, возможно, существуют просадки, которые просто не могут быть обнаружены в этом материале.



По имеющимся данным, игра тщательно поддерживает интервал частоты кадров примерно в 33,3 миллисекунды на кадр, и очевидно, что Rockstar приложила огромные усилия для балансировки нагрузки на ЦП и ГП, доведя оборудование до предела. Это также делает версию с 60 к/с, крайне маловероятной на современных консолях



Нет простого способа восстановить достаточно времени ГП и, особенно, ЦП, чтобы сократить время обновления до 16,7 миллисекунд без существенного ущерба для игрового мира.

PS5 Pro может предложить преимущества, но это не обязательно означает более высокую частоту кадров. По данным Digital Foundry, более мощный графический процессор консоли и наличие PSSR могут обеспечить более чёткое изображение, более качественную трассировку лучей и другие визуальные улучшения. Однако нам придётся подождать, пока Rockstar или Sony официально не представят эту версию.

На ПК ситуация может быть иной благодаря более быстрым процессорам и таким технологиям, как DLSS, но Digital Foundry считает, что огромная нагрузка на ЦП в GTA 6 может сделать достижение даже 60 FPS на компьютере более сложной задачей, чем это обычно бывает в современных играх.

Вероятно, ПК позволит использовать более высокие разрешения, особенно благодаря использованию современных технологий временной реконструкции, таких как DLSS, а также большему количеству сэмплов трассировки лучей, большей дальности рендеринга и другим улучшениям».



Однако требования к ЦП в таком сложном мире, разработанном на основе процессоров Zen 2 консолей, работающих на 30 к/с, могут сделать достижение 60 к/с, действительно сложным, что сегодня встречается нечасто. Возможно, для избежания узких мест потребуется высокопроизводительный процессор, например, последние модели Ryzen X3D.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series S|X. На данный момент Rockstar ещё официально не предоставила подробную информацию обо всех графических режимах, доступных на каждой консоли.