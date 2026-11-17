Rockstar Games проводит масштабную промокампанию, результаты которой можно наблюдать на улицах Майами. В последние недели в разных частях города стали появляться элементы, отсылающие к грядущей игре, из-за чего границы между реальной Флоридой и вымышленным Вайс-Сити начали стираться. Впрочем, это неудивительно: ведь именно Майами послужил одним из главных источников вдохновения при создании мира GTA 6. Теперь же мы видим очередной этап этой кампании, который наглядно показывает, сколько различных брендов было задействовано в продвижении самой ожидаемой игры последних лет.

Бренд AndrewMiami выпустил трейлер новой коллекции одежды, созданной специально для GTA 6, — и сам по себе этот ролик заслуживает особого внимания. Вместо привычной демонстрации футболок или других вещей нам представили эффектное видео, которое по своей атмосфере, операторской работе и качеству постановки напоминает официальные трейлеры Grand Theft Auto 6. Персонажи перемещаются по реальному Майами, а многие кадры выглядят так, будто кто-то решил в точности воссоздать в жизни культовые сцены из игры Rockstar Games. Уровень исполнения — по-настоящему высочайший; трудно переоценить объем работы, вложенный в эту рекламу.

Сама коллекция также наверняка заинтересует поклонников Grand Theft Auto: AndrewMiami представили вещи, вдохновлённые стилистикой GTA 6. Среди представленных предметов есть как одежда, напоминающая элементы из промоматериалов игры, так и вещи с фирменным логотипом проекта. Вполне возможно, что некоторые из этих дизайнерских решений мы увидим и на улицах виртуального Вайс-Сити, хотя официального подтверждения ещё предстоит дождаться. Что ещё важнее, у игроков появилась очередная возможность перенести дух GTA 6 в реальную жизнь — на этот раз с помощью одежды, вдохновлённой предстоящей игрой.

Рекламная кампания AndrewMiami отлично демонстрирует масштаб всей промо-кампании GTA 6. Rockstar Games не ограничивается лишь выпуском новых трейлеров или размещением плакатов — компания позволяет другим брендам воспользоваться огромным интересом к проекту и создать собственные, весьма эффектные материалы.