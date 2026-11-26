Игроки заметили в Grand Theft Auto VI необычные фиолетовые и бирюзовые уличные фонари. Как выяснилось, это не просто стилистическое решение Rockstar Games: разработчики воспроизвели реальную проблему с освещением, которая возникла во Флориде несколько лет назад.

Сначала возникло предположение, что необычное освещение в районе Ки-Ленто связано с защитой морских черепах, однако такие фонари обычно светят красным. В итоге выяснилось, что фиолетовые лампы действительно встречаются во Флориде.

По информации ClickOrlando, жители Флориды начали сообщать о необычном освещении ещё в 2023 году. До обнаружения неисправности по всему штату успели установить сотни таких фонарей. Впоследствии власти признали, что поставщик допустил ошибку, и пообещали заменить дефектные лампы.

Причиной проблемы стал так называемый «спектральный сдвиг из-за смещения люминофора». Светодиоды изначально излучали синий свет, а специальное покрытие, которое должно было преобразовывать его в привычный белый или жёлтый оттенок, оказалось неисправным. В результате фонари начали светить фиолетовым. Судя по сообщениям местных жителей, заменить успели не все лампы.

Rockstar довольно аккуратно перенесла эту деталь в GTA 6: необычные фонари встречаются лишь в отдельных районах Леониды, а не повсюду. При этом происхождение бирюзового освещения пока остаётся неясным.