Grand Theft Auto 6 занимает первые места в чартах продаж PlayStation Store в 46 странах, включая США. Единственным исключением стала Япония, где лидером оказалась условно-бесплатная Apex Legends.

Одной из причин успеха Apex Legends в Японии могло стать обновление от 10 ноября — событие Godzilla Event. До 1 декабря игроки могут сражаться на карте с участием знаменитого кайдзю, который пользуется огромной популярностью в японской культуре.

Согласно последним данным PlatPrices от 15 ноября, GTA 6 занимает первое место по продажам в PlayStation Store всех отслеживаемых стран, кроме Японии. При этом Apex Legends распространяется бесплатно, поэтому среди платных игр лидером японского магазина всё равно может быть проект Rockstar.

Впрочем, на ситуацию могут влиять и слухи о цензуре. Японская версия GTA 6 занимает примерно на 1 ГБ меньше места, чем издания в других регионах. Некоторые игроки расценили это как возможный признак вырезанного контента и решили приобрести игру через американский или новозеландский PlayStation Store. В результате часть покупок из Японии может учитываться статистикой как продажи в других странах.

Интересно, что японская аудитория и раньше проявляла меньше интереса к GTA 6, чем игроки из других регионов. В августе издание TheGamer сообщало, что в опросе Famitsu игра заняла лишь восьмое место среди самых ожидаемых проектов в Японии.

Несмотря на отставание в одной стране, успех GTA 6 уже можно считать внушительным. В американском PlayStation Store игра занимает первую строчку, а второе место досталось NBA 2K27 Deluxe Edition — обеими позициями фактически владеет издательство Take-Two.

Аналитики прогнозируют, что за первый год продажи GTA 6 могут составить от 30 до 40 миллионов копий. Некоторые эксперты и вовсе считают, что со временем игра сможет стать самым продаваемым проектом в истории.