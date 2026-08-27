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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 088 оценок

GTA 6 возвращается к шестизвёздочным уровням розыска и улучшает возможности полиции

Retro_Gamer Retro_Gamer

В играх GTA от Rockstar был шестизвёздочный уровень розыска, пока в GTA 5 его не снизили до пятизвёздочного. Теперь Rockstar возвращается к истокам и в GTA 6 снова вводит шестизвёздочный уровень розыска.

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Это было подтверждено в сегодняшнем видео с геймплеем GTA 6 на Netflix. Пока точно неизвестно, что именно Джейсону и Люсии придётся сделать, чтобы получить шестизвёздочный уровень розыска, но это, без сомнения, будет одно из самых тяжких преступлений

Логотип, показанный в трейлере GTA 6, также намекает на то, что в игре появятся значки, обозначающие конкретные преступления, которые совершают игроки. Полной информации пока нет, но вполне логично, что Rockstar в той или иной форме усовершенствует систему розыска.

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Один из значков — автомобиль — исчезает, когда Джейсон или Люсия, например, прячут машину в гараже. Кроме того, игроки могут уничтожать записи с камер наблюдения, чтобы скрыться от полиции. Также полиция будет реагировать более агрессивно, если вы сами будете вести себя агрессивно и врываться в район с оружием наперевес.

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Комментарии:  24
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Посмотрел видео на фуфлетликс и вау эффект не испытал, меня не смогли удивить тем, что я уже видел в течении недели. 😏

12
Пользователь ВКонтакте

Так, похоже я отключаю уведомления.... задолбала эта гта. // Николай Монахов

7
KookyPentheus

Режим истории будет включать в себя множество флешбэков, из прошлого, на этом построена история главных героев, это подача сюжета кому то понравится а кому то нет.

2
prowkan

В GTA VII будет 7 звёзд?

2
Пyкеp

опять копы прямо перед то