GTA 6 возвращается к шестизвёздочным уровням розыска и улучшает возможности полиции

В играх GTA от Rockstar был шестизвёздочный уровень розыска, пока в GTA 5 его не снизили до пятизвёздочного. Теперь Rockstar возвращается к истокам и в GTA 6 снова вводит шестизвёздочный уровень розыска.

Это было подтверждено в сегодняшнем видео с геймплеем GTA 6 на Netflix. Пока точно неизвестно, что именно Джейсону и Люсии придётся сделать, чтобы получить шестизвёздочный уровень розыска, но это, без сомнения, будет одно из самых тяжких преступлений

Логотип, показанный в трейлере GTA 6, также намекает на то, что в игре появятся значки, обозначающие конкретные преступления, которые совершают игроки. Полной информации пока нет, но вполне логично, что Rockstar в той или иной форме усовершенствует систему розыска.

Один из значков — автомобиль — исчезает, когда Джейсон или Люсия, например, прячут машину в гараже. Кроме того, игроки могут уничтожать записи с камер наблюдения, чтобы скрыться от полиции. Также полиция будет реагировать более агрессивно, если вы сами будете вести себя агрессивно и врываться в район с оружием наперевес.