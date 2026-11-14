GTA 6 впервые в истории серии позволит игрокам проявлять сочувствие и избегать бессмысленных преступлений

Преступность всегда была основой Grand Theft Auto. Почти за 30 лет существования серии игроки привыкли угонять машины, грабить прохожих, устраивать перестрелки и совершать самые разнообразные преступления. Однако в GTA 6 Rockstar Games впервые намерена поощрять проявление сочувствия и давать возможность вести себя более порядочно, не ограничиваясь привычным криминальным образом жизни.

В интервью The Guardian разработчики Роб Нельсон и Дженнифер Колбе рассказали о свободе действий в предстоящей игре. По словам Нельсона, преступления по-прежнему останутся важнейшей частью GTA 6, но студия не хочет наказывать игроков за привычный стиль прохождения. При этом поступки пользователя будут влиять на игровой процесс.

На вопрос о том, появится ли в GTA 6 возможность проявлять сочувствие и фактически играть за хорошего человека, Нельсон ответил утвердительно. Он пояснил, что это связано с историей, которую Rockstar стремится рассказать, и что впервые в серии разработчики предусмотрели механики, поощряющие подобное поведение.

Определенные элементы такой системы уже встречались в предыдущих играх студии. В GTA 5 случайные события могли предложить игроку помочь жертве ограбления или автомобильной кражи, однако ничто не мешало устранить преступника и забрать добычу себе. В Red Dead Redemption 2 подход оказался гораздо глубже: честь Артура Моргана влияла на отношение окружающих, репутацию героя и финал истории.

Похоже, GTA 6 продолжит развивать эту концепцию. Ранее Rockstar уже раскрыла существование системы криминального профиля, которая будет определять репутацию Джейсона и Люсии в зависимости от совершаемых ими преступлений. Кроме того, в игре вернутся динамические случайные события, позволяющие вмешиваться в происходящее вокруг.