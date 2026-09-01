GTA 6 впервые за 25 лет вносит существенные изменения в классическую механику бега

Сколько себя помнят игроки, бег в GTA требовал многократного нажатия кнопки X для ускорения. Даже в более поздних играх Rockstar, таких как Red Dead Redemption 2, для набора скорости Артура Моргана нужно быстро нажимать кнопку, что придаёт движениям персонажа ощущение тяжести. Однако новый предварительный обзор GTA 6 показал, что Rockstar Games впервые за десятилетия меняет механику бега.

По словам MikeShowSha, в GTA 6 кнопка бега была изменена с X на L3, которая теперь требует нажатия левого джойстика. На момент написания статьи неясно, придётся ли игрокам удерживать джойстик, чтобы продолжать бег, или же им достаточно будет нажать его один раз, чтобы запустить автоматический бег для Джейсона и Люсии. В любом случае, это довольно существенное изменение для долгоиграющей франшизы Rockstar.

Следует отметить, что пока не подтверждено, будет ли в GTA 6 доступна «классическая» раскладка контроллера. Однако, согласно предварительному обзору, Rockstar Games внесли это изменение, чтобы сделать бег более «плавным». Интересно, что многие фанаты отреагировали довольно негативно на существенное изменение функций Grand Theft Auto 6.

После того, как стало известно, что в GTA 6 будет использоваться новая кнопка для спринта, многие игроки пожаловались на это изменение в социальных сетях. Хотя классическая механика может показаться менее плавной, многие фанаты утверждали, что она добавляет необходимую тяжесть и напряжение движениям персонажа. Другие указывали на то, что нажатие кнопки X было настолько стабильной механикой в ​​играх Rockstar, что Grand Theft Auto 6 может ощущаться по-другому без неё.

«X намного лучше, чем L3, какая глупость», — возмутился один расстроенный игрок. Другой согласился, ответив: «Ужасное изменение. Мышечная память мгновенно срабатывает, чтобы нажать эту кнопку X».

Некоторые фанаты даже попросили Rockstar Games сделать классическое управление «нажатием X» опцией, которую игроки могли бы включить. «Я привык нажимать на X. Надеюсь, будет возможность изменить это или переназначить управление. После игры в Call of Duty и другие игры использование L3 для спринта стало очень тугим, и контроллер стал чаще дёргаться».

Следует ещё раз подчеркнуть, что мы пока не знаем, будет ли в GTA 6 опциональное классическое управление спринтом или нет. Однако, похоже, что стандартная схема управления впервые за 25 лет внесёт существенные изменения в механику перемещения в серии. И да, игрокам придётся к этому привыкнуть, когда Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года.