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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 112 оценок

GTA 6 все чаще превращается в повод для отпуска: игроки готовятся к релизу 19 ноября

Giggg Giggg

Поклонники Grand Theft Auto VI начали заранее планировать отпуск на ноябрь 2026 года, чтобы полностью погрузиться в игру после её выхода. Как пишет The Wall Street Journal, некоторые будущие игроки уже бронируют свободные дни на работе, рассчитывая посвятить их долгожданному релизу Rockstar Games.

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GTA VI должна выйти 19 ноября 2026 года, поэтому часть аудитории готовится провести за игрой не один день. Особенно показательно, что за 13 лет ожидания серии её аудитория успела повзрослеть: многие поклонники, игравшие в GTA в школьные годы, теперь имеют полноценную работу и могут официально оформить отпуск вместо привычных прогулов.

Одним из таких игроков стал американский программист Бад Баррус. В разговоре с The Wall Street Journal он рассказал, что планирует взять отпуск после релиза GTA VI и на время отгородиться от семьи, чтобы сосредоточиться на прохождении.

Подобная подготовка хорошо показывает масштаб интереса к новой GTA. GTA V за первые три дня после выхода принесла более $1 млрд, а общий тираж серии приблизился к 475 млн копий. Теперь Rockstar готовится выпустить игру, ради которой некоторые взрослые игроки готовы официально поставить работу на паузу.

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Комментарии:  64
Ваш комментарий
Destroited
GTA 6 все чаще превращается

в клоунаду абсурда

17
Carissa7517

Да что ты, а то мы не знали и об этом уже не писали 234 раза

13
Константин335

Кто то возьмет отпуск, а я буду играть вечером после работы

10
Sergo Gromov

Очень жаль что отпуска не будет( не дадут, а если еще причину скажу по какой прошу отпуск в дурку уеду сразу😂 по этому даже пытаться не буду)

7
shhelkun

Лишь бы не работать

5
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