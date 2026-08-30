GTA 6 все чаще превращается в повод для отпуска: игроки готовятся к релизу 19 ноября

Поклонники Grand Theft Auto VI начали заранее планировать отпуск на ноябрь 2026 года, чтобы полностью погрузиться в игру после её выхода. Как пишет The Wall Street Journal, некоторые будущие игроки уже бронируют свободные дни на работе, рассчитывая посвятить их долгожданному релизу Rockstar Games.

GTA VI должна выйти 19 ноября 2026 года, поэтому часть аудитории готовится провести за игрой не один день. Особенно показательно, что за 13 лет ожидания серии её аудитория успела повзрослеть: многие поклонники, игравшие в GTA в школьные годы, теперь имеют полноценную работу и могут официально оформить отпуск вместо привычных прогулов.

Одним из таких игроков стал американский программист Бад Баррус. В разговоре с The Wall Street Journal он рассказал, что планирует взять отпуск после релиза GTA VI и на время отгородиться от семьи, чтобы сосредоточиться на прохождении.

Подобная подготовка хорошо показывает масштаб интереса к новой GTA. GTA V за первые три дня после выхода принесла более $1 млрд, а общий тираж серии приблизился к 475 млн копий. Теперь Rockstar готовится выпустить игру, ради которой некоторые взрослые игроки готовы официально поставить работу на паузу.