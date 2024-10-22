GTA 6 все-таки выйдет в 2025? Rockstar набирает тестировщиков для засекреченного проекта

После выхода официального дебютного трейлера Grand Theft Auto 6, разработчики из студии Rockstar Games вновь перешли в режим молчания. Почти за год о проекте не появилось фактически никакой новой информации, однако слухов о проблемах в разработке и возможных переносах становится всё больше. Пока что студия не спешит опровергать инсайды, но недавно появились реальные намёки на то, что релиз масштабной игры может состояться в заявленные сроки — до конца 2025 года. Об этом свидетельствует активность самой Rockstar, которая активно начала набирать тестировщиков.

На официальных страницах студии Rockstar Games был опубликован целый список вакансий, связанных с тестированием проектов. Примечательно, что на все позиции требуются специалисты на начальном уровне, что может свидетельствовать о намерении студии значительно расширить свой штат тестировщиков. Учитывая, что официально известно только об одном готовящемся проекте — GTA 6, можно предположить, что разработка игры недавно перешла в финальную стадию, и команда сейчас сосредоточена на её полировке.

Из описания вакансий тестировщиков стало ясно, что Rockstar особенно нуждается в специалистах, разбирающихся в особенностях ПК и текущего поколения консолей. Эти знания могут быть необходимы для тестирования различных сборок GTA 6, которая, вероятно, сначала выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X, а уже потом на ПК.