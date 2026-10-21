GTA 6 всё-таки выйдет на Nintendo Switch 2? Студия ищет специалистов по графике и оптимизации

Появится ли GTA 6 на Nintendo Switch 2? Официального подтверждения пока нет, но появляются новые зацепки — на этот раз от студии Double Eleven. Согласно имеющимся данным, компания ищет программистов и специалистов по низкоуровневой графике. Студия уже имеет опыт работы с платформой Nintendo: именно она занималась портированием Red Dead Redemption на Switch (а также, судя по всему, на Switch 2).

Как отмечает портал GoNintendo, Double Eleven ищет ведущего C++ программиста и ведущего специалиста по низкоуровневой графике. В описании одной из вакансий в качестве преимущества указан опыт работы с консолями Switch и Switch 2. Это крайне полезный навык при переносе масштабных игр на оборудование, технические характеристики которого отличаются от PlayStation 5 или Xbox Series X/S.

Впрочем, этого недостаточно, чтобы с уверенностью говорить о GTA 6. В вакансиях не упоминаются конкретные проекты, а подобный опыт может пригодиться и для других сложных портов. Также ходят слухи о возможном переносе Red Dead Redemption 2 — задача, которая стала бы серьёзным вызовом для консоли Nintendo.

Ранее Девон Притчард, президент Nintendo of America, заявил, что решение о выпуске GTA 6 на Switch 2 зависит исключительно от Take-Two Interactive и Rockstar Games — сама Nintendo не препятствует такой возможности. На оригинальной консоли Switch уже выходила Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, однако решение о появлении новой части остается за правообладателями серии.

На данный момент GTA 6 на Switch 2 — лишь слух. Вакансии подогревают интерес к этой теме, но пока Rockstar или Take-Two официально не анонсируют порт, воспринимать это как свершившийся факт нельзя.