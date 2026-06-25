GTA 6 за 9999 рублей: российские ритейлеры раскрыли стоимость и начали подготовку к "беспрецедентному спросу"

В «М.Видео» сообщили стоимость стандартного издания GTA VI для PlayStation 5 — игра обойдётся покупателям в 9999 рублей. Информация была раскрыта в официальном пресс-релизе компании, где также отмечается ожидание «беспрецедентного спроса» на новый проект Rockstar.

Старт предзаказов в сети намечен на начало июля. Первые покупатели получат бонус в виде лимитированного тематического сувенира по мотивам игры. При этом ритейлер уточняет, что поставка первой партии GTA VI ожидается к дате релиза — 19 ноября, а квота на стартовые предзаказы будет ограничена, чтобы обеспечить приоритетную выдачу наиболее ранним покупателям.

Отдельно подчёркивается, что после мирового релиза игра поступит в свободную продажу. Также компания планирует провести тематические мероприятия для поклонников серии, включая розыгрыши призов.

Интерес к релизу подогревается и масштабами франшизы: по данным «М.Видео», с момента выхода GTA V в 2013 году было продано более 500 тысяч копий, что стало рекордом для мультиплатформенных релизов ритейлера.

На этом фоне любопытно выглядит и формат физического издания — Rockstar ранее уточнила, что оно не будет содержать диск, а ограничится кодом загрузки. В цифровых магазинах уже открыты предзаказы, где стоимость стандартного и расширенного изданий составляет 80 и 100 долларов соответственно.