GTA 6 захватывает Нью-Йорк: создаётся масштабный мурал с Джейсоном и Люсией

Компания Rockstar Games приступила к созданию рекламного мурала для GTA 6 в Нью-Йорке, возрождая традицию, которую она использовала для продвижения предыдущих частей серии. Подобные изображения появлялись в прошлом для Grand Theft Auto IV и Grand Theft Auto V; они становились частью рекламных кампаний игр и, в некоторых случаях, местами сбора самых преданных фанатов.

По мере приближения выхода GTA 6 многие ожидали, что Rockstar сделает нечто подобное, и именно это произошло. Первые элементы нового мурала уже появились в бруклинском районе Уильямсбург — на пересечении Уайт-авеню (Wythe Avenue) и Норт-11-й улицы (North 11th Street).

Процесс создания запечатлел пользователь Reddit, опубликовавший фотографию работы на ее начальном этапе. В центре уже узнается вертикальный логотип Grand Theft Auto VI, а по бокам изображены главные герои — Джейсон и Люсия; оба они показаны с оружием в руках и в окружении пальм. На данный момент изображение не раскрашено, и видны преимущественно контуры фигур.

Ожидается, что работа над муралом завершится в ближайшие дни, и тогда можно будет увидеть финальный вариант изображения. Эта инициатива, безусловно, является частью рекламной кампании игры, которая, вероятно, будет набирать обороты по мере приближения релиза GTA 6; так, в различных магазинах уже появились крупные плакаты игры, а в центре Майами — другие масштабные рекламные материалы.