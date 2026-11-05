GTA 6 заняла сразу три первых места в рейтинге предзаказов PlayStation Store

Grand Theft Auto 6 продолжает доминировать в чартах предзаказов PlayStation 5. По данным американского и британского магазинов PlayStation Store, игра одновременно занимает первое, второе и третье места среди самых продаваемых предстоящих релизов. Причём речь идёт не о трёх разных версиях игры в одном списке случайным образом: каждая позиция связана с отдельным предложением для покупателей.

Первое место занимает Ultimate Edition стоимостью $100, на втором расположилась стандартная версия за $80, а третью строчку в некоторых регионах занял комплект улучшения до Ultimate Edition за $20. Он предназначен для тех, кто сначала оформил предзаказ обычного издания, но затем решил приобрести расширенную версию. В американском PS Store ситуация немного отличается: пакет улучшения недавно опустился на четвёртое место, уступив предзаказу коллекционного издания дополнения для Final Fantasy XIV.

При этом точное количество оформленных предзаказов Rockstar и Take-Two пока не раскрывают. Поэтому оценить реальные продажи GTA 6 на данном этапе невозможно, хотя позиции в цифровом магазине наглядно показывают высокий интерес к игре.

Ситуацию дополнительно осложняет сравнительно небольшое количество крупных релизов на оставшуюся часть 2026 года. Некоторые конкуренты GTA 6 столкнулись с переносами: Forza Horizon 6 для PS5 отложили до 2027 года, а новая игра по God of War получила трёхмесячную задержку. Тем не менее другие ожидаемые проекты, включая Shrek 2 Remastered и Evercold, также присутствуют в верхней части рейтинга.

До выхода GTA 6 остаётся совсем немного времени: релиз запланирован на 19 ноября 2026 года. Для сравнения, Grand Theft Auto 5 за годы существования разошлась тиражом более 230 миллионов копий. Насколько быстро шестая часть сможет приблизиться к этому результату, станет понятно уже после запуска.