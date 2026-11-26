Всего через шесть дней после официального релиза GTA 6 в сети появились видеоролики, на которых, предположительно, показан запуск игры на взломанной PlayStation 5 с прошивкой 11.60. Это примечательно тем, что незадолго до выхода проекта Sony выпустила обязательное обновление системного ПО до версии 14.23.

Одну из демонстраций опубликовал пользователь omxr, утверждающий, что игра работает на консоли с прошивкой 11.60. Другой пользователь, oBasim, показал запуск GTA 6 на системе с версией 13.40, однако на видео появляется сообщение об ошибке, поэтому подтвердить совместимость с этой прошивкой пока нельзя.

Параллельно сообщается об извлечении файлов коммерческой версии игры, включая расшифрованный исполняемый файл EBOOT.BIN. Контент-мейкер Soflysojoe1 также подтвердил появление соответствующих файлов, но подчеркнул, что информация нуждается в независимой проверке.

Напомним, перед выходом GTA 6 ходили слухи, что для запуска игры потребуется прошивка PS5 версии 14.22. Однако за два дня до релиза Sony выпустила обновление 14.23, в примечаниях к которому упоминались исключительно исправления безопасности. Его появление вызвало предположения о дополнительных мерах защиты игры от несанкционированного запуска.

Сейчас публичный джейлбрейк Relapse поддерживает прошивки от 7.00 до 13.60. При этом наличие взлома само по себе не гарантирует возможность запуска модифицированных игр. До недавнего времени поддержка нативных FPKG-пакетов для PS5 ограничивалась версией 11.60. По данным SceneGaming, разработчики Cryptosensei, Drakmor и EchoStretch уже работают над расширением совместимости до 13.60, но решение пока находится на стадии тестирования.

Бэкпорт представляет собой адаптацию игры, рассчитанной на более новую версию системного ПО, для запуска на предыдущих прошивках. Для этого могут потребоваться изменения исполняемого файла, системных библиотек и других компонентов операционной системы.

Если запуск GTA 6 на версии 11.60 действительно подтвердится, не исключено, что впоследствии игру удастся адаптировать и для более старых прошивок. Однако совместимость с версиями 9.00, 10.01, 13.40 и 13.60 пока не доказана. Минимальная необходимая версия системного ПО также остаётся неизвестной.

Появление расшифрованного исполняемого файла PS5 произошло всего через два дня после утечки файлов версии GTA 6 для Xbox Series, которые уже изучают энтузиасты, заинтересованные в создании нативного ПК-порта. Анализ версий для обеих консолей может помочь лучше разобраться в устройстве RAGE, управлении ресурсами и графических технологиях игры. Эти данные также потенциально пригодятся разработчикам эмуляторов PlayStation 5.