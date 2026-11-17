До выхода Grand Theft Auto 6 остаются считаные дни, и ажиотаж вокруг релиза уже создаёт необычные проблемы для школ. В Великобритании учебные заведения заранее предупреждают родителей о возможных прогулах, а некоторые придумывают способы убедить учеников не пропускать занятия в четверг и пятницу. Несмотря на возрастной рейтинг 18+, интерес к игре среди школьников оказался настолько заметным, что администрации решили подготовиться к премьере заранее.

В социальных сетях распространяются письма британских школ, в которых родителям сообщают о разговорах учеников насчёт планов притвориться больными в день выхода GTA 6. Некоторые администрации предпочитают не упоминать игру напрямую, называя её просто «долгожданной». В одном из обращений родителям напоминают, что компьютерная игра не может считаться уважительной причиной для отсутствия на уроках, и просят внимательнее следить за посещаемостью детей.

Впрочем, не все преподаватели настроены столь категорично. В Испании завирусилась записка учителя, который решил отменить домашнее задание на неделю и перенести экзамен с 23 на 30 ноября. Педагог объяснил своё решение пониманием ситуации: когда в 2013 году вышла Grand Theft Auto 5, он сам был примерно в том же возрасте, что и его нынешние ученики. Поэтому преподаватель решил дать им возможность спокойно насладиться предстоящим событием.

Ещё дальше пошла одна из школ Белфаста. Администрация объявила розыгрыш подарочных карт PlayStation и Xbox номиналом 70 фунтов стерлингов среди всех учеников, которые придут на занятия в четверг и пятницу. Этой суммы должно хватить на покупку GTA 6. Директор Мэри Монтгомери рассказала, что идею с подарочными картами предложили сами школьники. Таким образом, вместо угроз наказания учебное заведение решило использовать более привлекательный стимул.

На фоне обсуждений высказалась и лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок. По её словам, её беспокоит не жестокость GTA 6, а то, сколько времени подростки могут провести взаперти в своих комнатах. При этом политик вспомнила, что в детстве сама играла в Mortal Kombat и Street Fighter, но это не сделало её склонной к насилию.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. И хотя игра предназначена для взрослой аудитории, школьная суета вокруг премьеры показывает, насколько далеко за пределы игровой индустрии уже вышел интерес к новому проекту Rockstar. Теперь некоторым учебным заведениям приходится конкурировать за внимание учеников не только с привычными развлечениями, но и с одним из самых ожидаемых релизов последних лет.