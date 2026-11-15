GTA 6 заставила Twitch пересмотреть правила монетизации трансляций игр для взрослых

Twitch готовится к выходу Grand Theft Auto 6, который может стать одним из крупнейших событий в истории платформы. В преддверии релиза сервис экспериментирует с изменениями монетизации трансляций игр для взрослой аудитории, включая GTA, а также расширяет возможности рекламодателей по выбору категорий контента. Таким образом, GTA 6 уже оказывает влияние на Twitch, хотя сама игра еще не вышла.

Как отмечает Джейк Лаки в X, новые экспериментальные правила позволят стримерам зарабатывать больше денег во время трансляций игр с рейтингом для взрослой аудитории. Кроме того, бренды получат больше свободы при выборе категорий, в которых они хотят размещать рекламу. Информация основана на интервью Bloomberg с генеральным директором Twitch Дэном Клэнси, который назвал выход GTA 6 «нашим крупнейшим событием».

Ранее стримеры сталкивались с ограничениями при монетизации трансляций таких игр, как Grand Theft Auto 5. Несмотря на популярность GTA RP и крупных ролевых серверов вроде NoPixel, Twitch не всегда предоставлял создателям контента привлекательные рекламные возможности. В результате некоторые авторы уходили на альтернативные платформы, включая Kick, где условия монетизации могли оказаться выгоднее.

Новые изменения могут стать попыткой Twitch вернуть часть аудитории и привлечь больше стримеров перед запуском GTA 6. Особенно это актуально на фоне ожидаемого интереса к игре и ее ролевым режимам, которые способны надолго закрепиться среди самых популярных категорий трансляций.