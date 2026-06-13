"GTA - это как огр" - студия Asobo, разрабатывающая A Plague Tale, считает этот год "странным" для выпуска видеоигры

В последние несколько недель остро ощутилось влияние GTA 6 на график релизов, поскольку издатели переносят свои игры на сентябрь или февраль 2027 года, чтобы избежать ее выхода в ноябре. Как рассказали в Asobo Studio, обходить её стороной неизбежно при выпуске игры в этом году.
Продюсер Resonance: A Plague Tale Legacy Эрик Чорт рассказал:
На протяжении всего процесса производства мы думали: хорошо, наша дата релиза может быть в этом году — и тут появляется GTA. Все студии мира думали об этом. Когда знаешь, что GTA выходит, понимаешь, что с точки зрения маркетинга, игроков, времени, которое нужно потратить на игру, GTA — это как огр, это самая большая проблема.
Поэтому пытаешься адаптироваться, пытаешься избежать этого. Но в этом году мы видим, что есть только хорошие игры, или, по крайней мере, много хороших игр, поэтому мы понимаем: хорошо, такова индустрия, и мы стараемся сделать лучшую игру из возможных.
Как студия, это лучшее, что вы можете сделать. Вы пытаетесь сделать лучшую игру из того, что у вас есть — самую аутентичную. Сохраните свою индивидуальность, сделайте её непохожей на все остальные. После этого вы увидите, что получится. Но, безусловно, это странный год для выхода.
Resonance: A Plague Tale Legacy выходит 27 августа.
все разрабы признали вселенское величие GTA6 и выстелили её красную дорожку - продажи будут заоблачными!! ))
И что в этой игре нового ? кроме того что в патч виде кинца как у Сони, вложили тонну рекламы
Тряска у трешоделов продолжается, после ноября их калычи за фулл прайс будут никому не интересны, потому что будут установлены новые стандарты 😊
Чо
И что в этой убогой жта такого?)