"GTA - это как огр" - студия Asobo, разрабатывающая A Plague Tale, считает этот год "странным" для выпуска видеоигры

В последние несколько недель остро ощутилось влияние GTA 6 на график релизов, поскольку издатели переносят свои игры на сентябрь или февраль 2027 года, чтобы избежать ее выхода в ноябре. Как рассказали в Asobo Studio, обходить её стороной неизбежно при выпуске игры в этом году.

Продюсер Resonance: A Plague Tale Legacy Эрик Чорт рассказал:

На протяжении всего процесса производства мы думали: хорошо, наша дата релиза может быть в этом году — и тут появляется GTA. Все студии мира думали об этом. Когда знаешь, что GTA выходит, понимаешь, что с точки зрения маркетинга, игроков, времени, которое нужно потратить на игру, GTA — это как огр, это самая большая проблема.



Поэтому пытаешься адаптироваться, пытаешься избежать этого. Но в этом году мы видим, что есть только хорошие игры, или, по крайней мере, много хороших игр, поэтому мы понимаем: хорошо, такова индустрия, и мы стараемся сделать лучшую игру из возможных.



Как студия, это лучшее, что вы можете сделать. Вы пытаетесь сделать лучшую игру из того, что у вас есть — самую аутентичную. Сохраните свою индивидуальность, сделайте её непохожей на все остальные. После этого вы увидите, что получится. Но, безусловно, это странный год для выхода.

Resonance: A Plague Tale Legacy выходит 27 августа.