"GTA теряет свою идентичность?" Фанаты спорят о персонажах и юморе GTA 6

На Reddit разгорелась новая дискуссия вокруг Grand Theft Auto VI после того, как пользователи вспомнили одну из ранних публикаций о намерении Rockstar сделать мир игры «более терпимым» по сравнению с предыдущими частями серии.

Поводом для обсуждения стали старые сообщения журналиста Джейсона Шрайдера о том, что студия пересматривает некоторые аспекты корпоративной культуры и более осторожно подходит к сатире и юмору. Также внимание игроков привлекло наличие Люсии — первой играбельной женской героини в основной линейке GTA.

Часть пользователей связывает эти изменения с новой корпоративной политикой Rockstar, предполагая, что она могла повлиять на общий тон игры, юмор и состав персонажей. Другие участники обсуждения считают подобные выводы преждевременными и напоминают, что действие GTA 6 разворачивается в современном аналоге Майами — одном из самых многонациональных регионов США.

При этом значительная часть комментариев посвящена вовсе не внешности персонажей, а вопросу о том, сохранит ли новая часть фирменную сатиру Rockstar. Некоторые игроки опасаются, что студия станет менее провокационной по сравнению с прошлыми играми серии, тогда как другие уверены, что GTA по-прежнему будет высмеивать самые разные стороны современной культуры и общества.

Отдельные участники дискуссии также обсуждают влияние крупных инвесторов на издателя Take-Two Interactive, однако каких-либо подтверждений того, что подобные факторы напрямую влияют на сюжет, персонажей или содержание GTA 6, представлено не было.

Пока Rockstar продолжает хранить молчание относительно подобных споров, обсуждения вокруг будущего тона и сатиры Grand Theft Auto VI остаются одной из самых горячих тем среди поклонников серии.