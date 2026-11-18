Во время подготовки обзора Grand Theft Auto VI компания Rockstar Games предоставила возможность задать несколько вопросов разработчикам. Поскольку наше издание специализируется на технологиях, нас интересовало множество подробностей о целях студии при разработке новой версии движка RAGE.

Пытались ли разработчики добиться частоты кадров выше 30 FPS? Какое разрешение рендеринга используется на каждой консоли? С какими трудностями столкнулась команда при внедрении глобального освещения с трассировкой лучей и какой подход был выбран для поддержки HDR?

Ответы на все эти вопросы содержатся в подробном заявлении, подготовленном старшим вице-президентом по технологиям Джонатоном Эшкрофтом (Jonathon Ashcroft), техническим директором по движку и графике Крисом Оутом (Chris Oat), а также директором по производству технологий Марком Чемберсом (Marc Chambers).

Уже на ранних этапах разработки стало ясно, что с учётом масштабов наших амбиций мы будем ориентироваться на 30 кадров в секунду на оборудовании текущего поколения. Мы приложили немало усилий, чтобы найти баланс между визуальным качеством, симуляцией и игровым процессом, а также обеспечить значительно меньшую задержку ввода по сравнению с Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.

Частью этого процесса стало определение базового разрешения и технологии масштабирования. Мы оценили различные подходы для каждой консоли, после чего выбрали сочетание решений, обеспечивающее необходимое качество изображения и производительность.

PlayStation 5 и Xbox Series X: базовое разрешение составляет 1440p, которое масштабируется до 4K с помощью нашей собственной технологии временного сглаживания TAA.

базовое разрешение составляет 1440p, которое масштабируется до 4K с помощью нашей собственной технологии временного сглаживания TAA. Xbox Series S: используется базовое разрешение 720p, масштабируемое до 1080p с помощью AMD FSR Upscaling 4 (примечание редакции: технология появилась на Xbox Series всего несколько недель назад).

используется базовое разрешение 720p, масштабируемое до 1080p с помощью AMD FSR Upscaling 4 (примечание редакции: технология появилась на Xbox Series всего несколько недель назад). PlayStation 5 Pro: мы используем PSSR2 для масштабирования изображения с базового разрешения 1440p до 4K.

На всех платформах полученное изображение затем объединяется с пользовательским интерфейсом в разрешении 4K и выводится на экран. Для каждой консоли мы подбирали решение после тщательной оценки как визуального качества, так и производительности.

С самого начала мы создавали основные системы освещения, обработки кадров и финального вывода изображения с учётом поддержки HDR и SDR. Источники света внутри игрового движка были откалиброваны в соответствии с реальными физическими свойствами естественного и искусственного освещения.

Мы также разработали новую библиотеку физически корректных материалов, которая используется для отображения всех типов поверхностей, встречающихся в игре. От того, как влажная кожа аллигатора блестит под солнцем Леониды, до реакции волос и одежды на динамическое световое шоу в ночном клубе, а также сложных взаимодействий света с экзотической автомобильной краской, когда машина проносится под уличными фонарями на шоссе, — всё создавалось с учётом физических законов распространения света.

Наконец, сформированный кадр проходит через систему обработки изображения, смоделированную по принципам работы настоящих кинокамер и обработки киноплёнки, как это можно ожидать от современного фильма. Наша цель всегда заключалась в создании и сохранении эффекта погружения, чтобы игроки могли воспринимать игру именно так, как её задумала команда, независимо от того, используют они HDR или SDR.

Такое внимание к освещению сделало крайне важным использование единого решения на всех консолях, включая Xbox Series S, где ограничения памяти представляли определённую сложность. Однако полученные результаты оправдали усилия по преодолению этой проблемы.

Разумеется, между реализациями на разных консолях существуют некоторые различия, поскольку мы корректируем возможности глобального освещения с трассировкой лучей (RTGI), чтобы добиться наилучшего изображения с учётом характеристик каждой платформы. Как и во всём остальном, мы настраиваем технологию под конкретное оборудование для достижения желаемого визуального результата, поэтому универсального решения здесь нет.

Кроме того, я задал Rockstar ещё несколько вопросов художественного характера. На них отдельно ответил вице-президент студии по художественному направлению Майкл Кейн (Michael Kane). Его ответы приведены ниже.

Вопрос: Углы экрана в игре часто выглядят немного затемнёнными, словно используется эффект виньетирования. Можете ли вы подтвердить, что это действительно так? Если да, можно ли добавить возможность отключения этого эффекта для тех, кому он не нравится?

Майкл Кейн, вице-президент по художественному направлению:

Динамический эффект виньетирования — это художественное решение. В настоящее время мы не предусматриваем возможности его отключения, однако недавно обнаружили и исправили проблему, из-за которой в определённых обстоятельствах эффект становился сильнее, чем предполагалось.

Вопрос: На ключевых иллюстрациях Grand Theft Auto VI Джейсон заметно отличается от своего игрового воплощения, тогда как Люсия выглядит гораздо ближе к нему. Как менялся дизайн каждого персонажа в процессе разработки и можете ли вы рассказать о конкретных источниках вдохновения или референсах?

Майкл Кейн, вице-президент по художественному направлению:

Восприятие персонажей на ключевых иллюстрациях и непосредственно в игре может различаться, особенно в случае Джейсона. Поскольку оба персонажа обладают широкими возможностями персонализации, мы предполагаем, что многие игроки захотят, чтобы "их Джейсон" носил усы, длинные волосы определённой причёски или цвета и так далее.

Пока мы показывали такие разнообразные варианты его внешности только на скриншотах, но не на основных рекламных иллюстрациях. Поэтому именно его внешний вид непосредственно в игре лучше всего отражает наш первоначальный замысел.