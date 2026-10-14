GTA VI изначально должна была охватить части Северной и Южной Америки, но Rockstar значительно сократила масштаб

Первоначальные планы Rockstar Games для Grand Theft Auto VI были значительно амбициознее того мира, который в итоге лег в основу игры. По данным Bloomberg, проект под кодовым названием «Америка» задумывался как самая масштабная часть серии, а ранние варианты предусматривали территории, основанные на обширных регионах Северной и Южной Америки.

В дальнейшем Rockstar пересмотрела эти планы и существенно сократила первоначальный масштаб. Основную карту сосредоточили вокруг вымышленной версии Майами — Вайс-Сити — и окружающих его территорий. Такое решение позволило разработчикам сконцентрироваться на более проработанном мире вместо попытки сразу охватить несколько крупных регионов.

При этом даже после сокращения масштаб GTA VI остался огромным. Rockstar планировала постепенно расширять игру после выхода, добавляя новые задания и города. Такой подход должен был не только позволить развивать мир в течение длительного времени, но и снизить необходимость в чрезмерных переработках сотрудников на заключительных этапах производства.

Несмотря на отказ от первоначального замысла с территориями двух континентов, игровой мир GTA VI всё равно получился значительно насыщеннее предыдущих частей серии. Одним из факторов, увеличивших объём работы, стало большое количество доступных внутренних помещений, создание которых также повлияло на продолжительность разработки.