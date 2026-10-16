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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 235 оценок

GTA VI могла наконец избавиться от старой проблемы RAGE

kohopeyka kohopeyka

Digital Foundry разобрали релизный трейлер GTA VI и заметили возможное исправление давнего недостатка движка RAGE. В новом трейлере отсутствуют характерные подёргивания камеры и анимаций персонажей, которые встречались ещё в GTA IV и были видны в предыдущих показах шестой части.

Речь идет о неравномерности движений даже при стабильной частоте кадров. В свежем ролике эксперты не обнаружили её в том числе при медленных поворотах камеры. Однако окончательные выводы делать рано: Rockstar могла подобрать сцены, в которых проблема просто не проявляется.

По оценке специалистов, изображение по-прежнему выглядит как 1440p с масштабированием до 4K. Убедительных признаков использования QSSR, новой технологии масштабирования Sony для базовой PS5, они не нашли. Хорошее качество картинки само по себе не подтверждает её применение.

В целом Digital Foundry высоко оценили визуальную проработку игры, отдельно отметив детализацию животных и поведение капель воды на теле персонажа. При этом особенности графики и производительности на каждой из четырёх консолей остаются неизвестными: трейлер не позволяет оценить различия между версиями.

Консоли 79 Технологии 10
55
40
Комментарии:  40
Ваш комментарий
Lesh1I

Приставочники будут играть 720р при 30 фпс 😅

27
Саша 149

Интересно, будет ли такой глюк как едущие один