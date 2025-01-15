ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 862 оценки

GTA VI может стоить $100: аналитик считает, что это изменит всю игровую индустрию

IKarasik
Новости

Аналитик Мэттью Болл предположил, что цена на GTA VI может достичь $100. По его мнению, это станет важным шагом для всей игровой индустрии, поскольку позволит разработчикам преодолеть ключевой ценовой барьер и пересмотреть стандартную стоимость игр.

Эксперт считает, что Rockstar Games, обладая огромной фан-базой и репутацией одного из ведущих разработчиков в мире, может позволить себе повысить ценник на GTA VI. Цена в $80–100, по мнению Болла, станет своеобразным сигналом для других издателей, которые смогут последовать примеру Rockstar и поднять цены на свои проекты.

Болл отметил, что стоимость разработки крупных игр продолжает расти, но цена на них остается относительно неизменной уже долгие годы. Установление более высокой цены на GTA VI, как он считает, может переломить ситуацию и создать новый стандарт в индустрии.

Идея уже вызвала обсуждения в игровых сообществах. Одни считают, что столь высокая цена оправдана, учитывая масштаб и качество будущей игры, а другие уверены, что такой шаг может оттолкнуть значительную часть аудитории.

Будет ли Rockstar действительно устанавливать рекордный ценник, пока неизвестно, но сама возможность такого развития событий уже подогревает интерес к долгожданному релизу GTA VI.

-15
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
kotasha

Был уже такой слух, явно слишком много за игру, тем более, они и в 70$ с лихвой окупят игру у них ещё гта онлайн будет лет 10 доить народ.

4
Moorchik

А содержимое будет стоить 100 бачей? Рокстар конечно уважаемая контора, но и им стоит трезво оценивать качество продукта. А то как бы не получилось, как с одним ААААААААААААААА-проектом, за много-много денег.

4
X_O_MAX_O_X

Да успокойтесь уже, её ещё и перенесут на следующий год, чтобы были одни шестёрки GTA 6 2026 и ценой в 106 баксов. Как я вам? Нормас аналитик? 😁

2
sergeu78

на данную секунду это 10279,95

2
Predator556

Ну что 10К гейминг скоро наступит пасоны

1
agula98

Он уже давно наступил, посмотри сколько диски на консоли стоят в том же днс

1
Snake Snaake Snaaaaaake

не будет цена $80-100, основной доход будет идти из GTA Online, так зачем стрелять себе в ногу?

1
User_200

Ценник игры 100 долларов + онлайн отдельные продажи сверх доход. Никто не собирается стрелять себе ногу это только консоли на 3 года. Потом релиз пека версий ценник не изменится.

0
illero

Это сейчас популярно. Самоубиваться

0
Victor_von_Ion

Вы же понимаете, что когда говорите "ГТА Сыкс" задаст планку в "сто бачей это норма", то игроки тогда будут требовать, чтобы все игры были уровня этой самой ГТА Сыкс, чтобы оправдать этот конский ценник, в противном случае можете идти очень далеко в одно место.

1
User_200

Учитывая что ремастер 10 летней давности сейчас стоит стиме в среднем 4000 рублей. Не исключено что новая гта будет районе 100$ Это слишком дорого.

1
Шмоня Натанзон

Так и представляю стандартная Драгон гей 2 или Отсосин Африка за 100 баксов. Все побегут покупать.

0
666ANUBIS666

Им то можно, но цены будут поднимать и те кто овно неоптимизированное выпускает

0
MunchkiN 616

100 долларов довольна многа. я считаю что современные ААА-АААА игры должны стоить 80 долляров. может только игра будет суперкрутая и ценник будет оправдан. но не факт что другие смогут сделать игру с таким ценником.

0
Stasonich_spb

Консольщики крепитесь.

Пекарям придётся чёрную жемчужину пока пришвартовать.

0
Миханик Шестеренкин

Зачем, если у игры будет мега прибыльный онлайн? 70 - это потолок.

0
Kalaka Whitewing

Ценник такой за тем, чтобы у детей хватило максимум на одну игру, и из-за этого им приходилось долгое время играть только в неё? )

0
Sky_Renat_Wars

torrent в помощь всем

0
WerGC

не исключено

-1
My life is a game

Ну и пох, хоть 200 баксов
Народ посмотрит и решит стоит брать или нет

-2