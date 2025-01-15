GTA VI может стоить $100: аналитик считает, что это изменит всю игровую индустрию

Аналитик Мэттью Болл предположил, что цена на GTA VI может достичь $100. По его мнению, это станет важным шагом для всей игровой индустрии, поскольку позволит разработчикам преодолеть ключевой ценовой барьер и пересмотреть стандартную стоимость игр.

Эксперт считает, что Rockstar Games, обладая огромной фан-базой и репутацией одного из ведущих разработчиков в мире, может позволить себе повысить ценник на GTA VI. Цена в $80–100, по мнению Болла, станет своеобразным сигналом для других издателей, которые смогут последовать примеру Rockstar и поднять цены на свои проекты.

Болл отметил, что стоимость разработки крупных игр продолжает расти, но цена на них остается относительно неизменной уже долгие годы. Установление более высокой цены на GTA VI, как он считает, может переломить ситуацию и создать новый стандарт в индустрии.

Идея уже вызвала обсуждения в игровых сообществах. Одни считают, что столь высокая цена оправдана, учитывая масштаб и качество будущей игры, а другие уверены, что такой шаг может оттолкнуть значительную часть аудитории.

Будет ли Rockstar действительно устанавливать рекордный ценник, пока неизвестно, но сама возможность такого развития событий уже подогревает интерес к долгожданному релизу GTA VI.