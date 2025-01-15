GTA VI может стоить $100: аналитик считает, что это изменит всю игровую индустрию

Аналитик Мэттью Болл предположил, что цена на GTA VI может достичь $100. По его мнению, это станет важным шагом для всей игровой индустрии, поскольку позволит разработчикам преодолеть ключевой ценовой барьер и пересмотреть стандартную стоимость игр.
Эксперт считает, что Rockstar Games, обладая огромной фан-базой и репутацией одного из ведущих разработчиков в мире, может позволить себе повысить ценник на GTA VI. Цена в $80–100, по мнению Болла, станет своеобразным сигналом для других издателей, которые смогут последовать примеру Rockstar и поднять цены на свои проекты.
Болл отметил, что стоимость разработки крупных игр продолжает расти, но цена на них остается относительно неизменной уже долгие годы. Установление более высокой цены на GTA VI, как он считает, может переломить ситуацию и создать новый стандарт в индустрии.
Идея уже вызвала обсуждения в игровых сообществах. Одни считают, что столь высокая цена оправдана, учитывая масштаб и качество будущей игры, а другие уверены, что такой шаг может оттолкнуть значительную часть аудитории.
Будет ли Rockstar действительно устанавливать рекордный ценник, пока неизвестно, но сама возможность такого развития событий уже подогревает интерес к долгожданному релизу GTA VI.
Был уже такой слух, явно слишком много за игру, тем более, они и в 70$ с лихвой окупят игру у них ещё гта онлайн будет лет 10 доить народ.
А содержимое будет стоить 100 бачей? Рокстар конечно уважаемая контора, но и им стоит трезво оценивать качество продукта. А то как бы не получилось, как с одним ААААААААААААААА-проектом, за много-много денег.
Да успокойтесь уже, её ещё и перенесут на следующий год, чтобы были одни шестёрки GTA 6 2026 и ценой в 106 баксов. Как я вам? Нормас аналитик? 😁
на данную секунду это 10279,95
Ну что 10К гейминг скоро наступит пасоны
Он уже давно наступил, посмотри сколько диски на консоли стоят в том же днс
не будет цена $80-100, основной доход будет идти из GTA Online, так зачем стрелять себе в ногу?
Ценник игры 100 долларов + онлайн отдельные продажи сверх доход. Никто не собирается стрелять себе ногу это только консоли на 3 года. Потом релиз пека версий ценник не изменится.
Это сейчас популярно. Самоубиваться
Вы же понимаете, что когда говорите "ГТА Сыкс" задаст планку в "сто бачей это норма", то игроки тогда будут требовать, чтобы все игры были уровня этой самой ГТА Сыкс, чтобы оправдать этот конский ценник, в противном случае можете идти очень далеко в одно место.
Учитывая что ремастер 10 летней давности сейчас стоит стиме в среднем 4000 рублей. Не исключено что новая гта будет районе 100$ Это слишком дорого.
Так и представляю стандартная Драгон гей 2 или Отсосин Африка за 100 баксов. Все побегут покупать.
Им то можно, но цены будут поднимать и те кто овно неоптимизированное выпускает
100 долларов довольна многа. я считаю что современные ААА-АААА игры должны стоить 80 долляров. может только игра будет суперкрутая и ценник будет оправдан. но не факт что другие смогут сделать игру с таким ценником.
Консольщики крепитесь.
Пекарям придётся чёрную жемчужину пока пришвартовать.
Зачем, если у игры будет мега прибыльный онлайн? 70 - это потолок.
Ценник такой за тем, чтобы у детей хватило максимум на одну игру, и из-за этого им приходилось долгое время играть только в неё? )
torrent в помощь всем
не исключено
Ну и пох, хоть 200 баксов
Народ посмотрит и решит стоит брать или нет