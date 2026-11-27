После появления неофициального патча, снимающего ограничение частоты кадров в Grand Theft Auto VI на взломанных консолях PlayStation 5, энтузиасты продолжают экспериментировать с производительностью игры. Если первые тесты показали невозможность достижения стабильных 60 FPS даже на PS5 Pro, то новые испытания продемонстрировали, что обычная PS5 способна выдавать в среднем 40 FPS при снижении внутреннего разрешения рендеринга.

Пользователь Reddit под ником gama224 провёл серию тестов, в ходе которых снижение разрешения рендеринга позволило повысить производительность на 15–30%. Энтузиаст поделился следующими результатами:

Масштаб рендеринга 50% — в густонаселённых районах производительность выросла с 27–30 до 35–40 FPS, а в районах с водоёмами — с 30 до 45–50 FPS.

Масштаб рендеринга 60% — в густонаселённых районах частота кадров выросла с 27–30 до 30–35 FPS, а в районах с водоёмами — с 30 до 40 FPS.

Масштаб рендеринга 55% оказался оптимальным вариантом, обеспечив в среднем 40 FPS с колебаниями от 35 до 45 FPS и достаточно плавный игровой процесс по всему городу.

Однако повышение производительности сопровождалось серьёзным нагревом консоли. По словам энтузиаста, во время тестирования температура достигала 90°C и выше, из-за чего ему пришлось воспользоваться сторонним программным обеспечением для ограничения максимальной температуры до 85°C.

Учитывая, что некоторые владельцы PlayStation 5 уже сообщали о проблемах с перегревом во время игры в GTA VI, результаты тестирования могут дополнительно объяснять решение Rockstar Games ограничить частоту кадров до 30 FPS. Разработчики, по всей видимости, не захотели жертвовать качеством графики и сложностью симуляции игрового мира ради повышения производительности.

Тем временем неофициальные ПК-порты GTA VI, основанные на версии для Xbox Series X, продолжают стремительно развиваться. Энтузиасты уже сообщают о достижении производительности выше 30 FPS и даже демонстрируют экспериментальную реализацию многопользовательского режима.