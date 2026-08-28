GTA VI на релизе останется без полноценного режима от первого лица - Rockstar делает ставку на сложные анимации

GTA VI на старте не получит полноценный режим от первого лица, аналогичный тому, что появился в GTA V и впоследствии стал доступен в GTA Online. Игроки смогут переключаться на вид от лица героя в отдельных ситуациях, однако пройти всю игру или свободно исследовать Леониду с такой перспективой не получится.

Об этом сообщил блогер Davy Jones после визита в Rockstar North. По его словам, Роб Нельсон, руководитель разработки и сопредседатель студии, объяснил, что GTA VI с самого начала проектировалась прежде всего как игра от третьего лица. Поэтому отдельный режим, позволяющий полностью переключить перспективу на вид из глаз персонажа, создавать не стали.

При этом от первого лица Rockstar полностью отказываться не собирается. Такая перспектива будет использоваться при прицеливании из некоторых видов оружия, но свободно переключаться между камерами во время исследования мира, как в GTA V, нельзя.

Подход разработчиков связан в том числе с анимациями главных героев. Rockstar хочет, чтобы игроки могли видеть Джейсона и Люсию целиком и оценивать большое количество деталей их движений, поведения и взаимодействия с окружающим миром. В случае с видом от первого лица значительная часть этой работы оставалась бы за пределами поля зрения игрока.

Полноценный вид от первого лица дебютировал в GTA V в версиях для PlayStation 4 и Xbox One, а затем стал важной частью GTA Online. Режим позволял практически полностью пройти игру с перспективы главного героя и заметно менял восприятие привычного мира.

В GTA VI Rockstar решила вернуться к более традиционной для серии перспективе от третьего лица. Судя по словам Нельсона, это не временное ограничение, а осознанное дизайнерское решение: студия предпочла сохранить контроль над постановкой и анимациями, вместо того чтобы адаптировать весь игровой мир под полноценный режим от первого лица.