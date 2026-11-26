Испанское техническое издание HardZone провело собственное тестирование энергопотребления PlayStation 5 во время игры в Grand Theft Auto VI. Результаты оказались заметно ниже показателей, ранее опубликованных польским специалистом по ремонту консолей Modyfikator89. Более того, выяснилось, что GTA VI потребляет примерно столько же электроэнергии, сколько и другие требовательные игры.

Поводом для проверки стали многочисленные сообщения о перегреве, внезапных отключениях и неисправностях PlayStation 5 во время прохождения GTA VI. Ранее Modyfikator89 сообщил, что даже в относительно спокойной игровой сцене консоль потребляла около 220 Вт, а во время отдельного испытания при максимальной нагрузке показатель достиг 274,2 Вт. Это вызвало предположения, что игра создаёт необычно высокую нагрузку на оборудование Sony.

Чтобы проверить эти заявления, редакция HardZone использовала PlayStation 5 Slim, приобретённую в ноябре 2025 года. Консоль находилась в хорошо проветриваемом месте, а энергопотребление измерялось с помощью отдельного прибора, подключённого к электросети.

В главном меню PlayStation 5 Slim потребляла примерно 75–80 Вт. После запуска GTA VI энергопотребление выросло в среднем до 210 Вт. За час непрерывного игрового процесса специалисты зафиксировали лишь один кратковременный пик в 228 Вт. Более высоких значений обнаружено не было.

Для сравнения журналисты провели аналогичные измерения в Dead Space. Результаты оказались практически идентичными: около 210 Вт во время обычного игрового процесса и до 220 Вт при максимальной зафиксированной нагрузке.

Таким образом, в условиях испытания HardZone разница между максимальными показателями GTA VI и Dead Space составила всего 8 Вт. Это не подтверждает предположение о том, что новая игра Rockstar Games создаёт принципиально более высокую электрическую нагрузку на PlayStation 5 по сравнению с другими ресурсоёмкими проектами.

При этом результаты HardZone не обязательно опровергают измерения Modyfikator89. Испытания проводились на разных экземплярах консолей и могли отличаться по условиям, продолжительности и характеру нагрузки. Кроме того, даже показатель 274,2 Вт остаётся ниже номинальной мощности блока питания стандартной PlayStation 5, составляющей 350 Вт.

Авторы HardZone также обратили внимание на возможные причины неисправностей, о которых сообщают владельцы консолей. По мнению редакции, проблема может заключаться не столько в энергопотреблении GTA VI, сколько в состоянии конкретных устройств. Недостаточная вентиляция, скопление пыли и отсутствие регулярного обслуживания способны ухудшать охлаждение и повышать риск аппаратных сбоев.

Журналисты подчеркнули, что не ставят под сомнение сами сообщения о выходе PlayStation 5 из строя во время игры. Однако совпадение неисправности с запуском GTA VI ещё не доказывает, что именно игра стала причиной повреждения оборудования. Аналогичная проблема потенциально могла проявиться и при запуске другого требовательного проекта.

В протестированной редакцией HardZone консоли проблем с охлаждением обнаружено не было. Приставка работала без заметного шума даже во время длительного сеанса в GTA VI.

Ранее на Playground.ru уже сообщалось о жалобах владельцев PS5 и Xbox, столкнувшихся с неисправностями во время GTA VI, а также о результатах измерений Modyfikator89. Новое испытание HardZone позволяет взглянуть на ситуацию с другой стороны: по крайней мере на протестированной PS5 Slim энергопотребление игры оказалось сопоставимым с Dead Space.

Тем не менее одного независимого тестирования недостаточно, чтобы окончательно установить причины всех зарегистрированных неисправностей. Для этого потребуются дополнительные измерения на разных ревизиях PlayStation 5 и диагностика вышедших из строя устройств.