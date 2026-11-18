После выхода Grand Theft Auto VI на консолях в интернете начали массово появляться поддельные видеоролики, якобы демонстрирующие компьютерную версию игры. Одновременно распространяются фальшивые торрент-раздачи, обещающие возможность запустить GTA VI на ПК. Однако, как подчёркивает DSOGaming, в настоящее время ни один эмулятор PlayStation 5 не способен запустить игру, а неофициального компьютерного порта попросту не существует.

Некоторые видеоролики демонстрируют GTA VI на компьютере якобы с использованием DLSS 5. На самом деле их авторы могут транслировать изображение с PS5 через Remote Play, накладывая поверх него показатели производительности.

При такой трансляции действительно можно применять DLSS 5 и генерацию кадров, однако сама игра продолжает работать на PS5 или PS5 Pro с частотой 30 FPS, иногда опускаясь до 20 FPS. Видеокарта компьютера не участвует в обработке игрового процесса, а генерация кадров лишь добавляет искусственные кадры к видеопотоку, создавая видимость более высокой частоты обновления.

Дополнительная проблема заключается в невозможности использовать NVIDIA Reflex для снижения задержки ввода. Поэтому даже при визуальных 60 FPS отзывчивость управления остаётся неудовлетворительной.

Авторы раличных новостных изданий предупреждает об опасности поддельных торрент-раздач GTA VI, которые могут распространять вредоносное программное обеспечение. Для использования PS5 Remote Play необходимо иметь настоящую консоль, а сама трансляция не имеет ничего общего с эмуляцией игры на компьютере.