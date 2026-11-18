Многолетнее ожидание подошло к концу. Grand Theft Auto VI официально стала доступна игрокам в Новой Зеландии, где уже наступила полночь. Таким образом, жители страны, а также пользователи, воспользовавшиеся региональными настройками, первыми в мире получили возможность запустить одну из самых ожидаемых видеоигр в истории.

В течение следующих 13 часов GTA VI постепенно станет доступна и в других регионах мира. Запуск проходит поэтапно: игра разблокируется в каждой стране с наступлением местной полуночи.

Добро пожаловать в Леониду.

Grand Theft Auto VI, вероятно, установила новую планку для AAA-игр. Учитывая предполагаемые расходы на разработку, которые, по некоторым слухам, могли достигнуть 2 миллиардов долларов, проект вполне способен претендовать на обозначение AAAA.

Однако оправдают ли себя годы разработки, переносы, утечки, многочисленные интервью, тизеры, трейлеры и бесконечное изучение скриншотов? Ответ будет зависеть от впечатлений самих игроков.

Пока пользователи из Новой Зеландии и те, кто воспользовался так называемым «новозеландским трюком» на Xbox и PlayStation 5, знакомятся с первыми минутами приключения в Леониде.

Особенно удивительно, что Rockstar Games удалось сохранить важнейшие сюжетные подробности в тайне. Игроки до сих пор практически ничего не знают о возможных поворотах истории, структуре глав и финале приключения.

Теперь остаётся выяснить, сможет ли Grand Theft Auto VI оправдать колоссальные ожидания, сопровождавшие её разработку на протяжении многих лет.