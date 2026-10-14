ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 233 оценки

GTA VI планировали делать параллельно с Red Dead Redemption II, но проект отодвинули на годы

RedDay13 RedDay13

Grand Theft Auto VI изначально задумывали разрабатывать параллельно с Red Dead Redemption II. Об этом рассказал руководитель разработки Роб Нельсон в материале Bloomberg Businessweek о создании GTA VI.

По плану вестерн вела студия в Сан-Диего, а GTA VI должна была делаться одновременно. Однако амбиции Red Dead Redemption II росли, и в какой-то момент Нельсон понял: без мобилизации большей части Rockstar, включая старшее руководство, закончить вестерн не получится. Приоритет отдали ему, а разработку GTA VI отодвинули на несколько лет.

Нельсон отмечает, что у этого решения был и плюс: всё, что команда построила и наработала для Red Dead Redemption II, в итоге «окупилось, когда мы добрались до GTA VI». Кроме того, изменился сам подход студии — если раньше Rockstar вела несколько игр одновременно в разных офисах, то теперь основная часть сотрудников сосредоточена на одном проекте за раз.

Разработка GTA VI заняла более восьми лет и включала две задержки, а также период, который Нельсон называет «тёмным»

Разработка GTA VI прошла через "тёмный период": Rockstar долго не могла определиться с видением игры
Индустрия 513
29
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
Fatcannabis

Роксрал обосрались

11
KILLA06

сегодня день гта 6?

8
KookyPentheus

Xз что тут комметирвать информации по игре с гулькин нос, так что ждем сегодня новое кино от лиика.

6
Grek028

обкатали на столько сильно технологии рдр 2 что, гта 6 выглядит как рдр 2 в майами с тачками

5
_RedLion_

В 2018 повестка еще не настоялась

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ