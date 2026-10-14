GTA VI планировали делать параллельно с Red Dead Redemption II, но проект отодвинули на годы

Grand Theft Auto VI изначально задумывали разрабатывать параллельно с Red Dead Redemption II. Об этом рассказал руководитель разработки Роб Нельсон в материале Bloomberg Businessweek о создании GTA VI.

По плану вестерн вела студия в Сан-Диего, а GTA VI должна была делаться одновременно. Однако амбиции Red Dead Redemption II росли, и в какой-то момент Нельсон понял: без мобилизации большей части Rockstar, включая старшее руководство, закончить вестерн не получится. Приоритет отдали ему, а разработку GTA VI отодвинули на несколько лет.

Нельсон отмечает, что у этого решения был и плюс: всё, что команда построила и наработала для Red Dead Redemption II, в итоге «окупилось, когда мы добрались до GTA VI». Кроме того, изменился сам подход студии — если раньше Rockstar вела несколько игр одновременно в разных офисах, то теперь основная часть сотрудников сосредоточена на одном проекте за раз.

Разработка GTA VI заняла более восьми лет и включала две задержки, а также период, который Нельсон называет «тёмным»