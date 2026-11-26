Grand Theft Auto VI продолжает устанавливать рекорды спустя менее недели после релиза. Согласно данным издания The Game Business, новый проект Rockstar Games стал крупнейшим розничным запуском в Великобритании с момента выхода FIFA 20 в 2019 году, несмотря на то что коробочные издания содержат код для загрузки игры.

Всего за три дня выручка от розничных продаж GTA VI в Великобритании достигла £32 млн. Игра заняла 17-е место среди крупнейших розничных релизов за всю историю ведения соответствующей статистики в стране с 1995 года.

Впечатляющие результаты зафиксированы и в других европейских странах. Во Франции за первые три дня было продано более миллиона коробочных копий GTA VI, а в Испании игра установила абсолютный рекорд стартовых розничных продаж.

Релиз GTA VI также оказал существенное влияние на британский рынок игровых консолей. Продажи PlayStation 5 увеличились на 46%, а Xbox — на 75%, продемонстрировав крупнейший скачок с 2024 года. В целом продажи игровых консолей в Великобритании за неделю выхода GTA VI выросли на 38%.

Примечательно, что выход новой части также способствовал росту активности игроков GTA V. Релиз оказал влияние и на аудиторию других популярных игр-сервисов, включая Call of Duty, Fortnite и EA Sports FC 27.

Ранее PlayStation сообщила, что с момента выхода GTA VI привлекла почти 40 миллионов игроков. Учитывая, что с момента релиза прошло менее недели, игра Rockstar Games ещё может установить новые рекорды.