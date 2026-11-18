Grand Theft Auto VI установила новый рекорд по количеству зрителей трансляций уже через несколько минут после выхода. Первоначально пиковая аудитория превысила 5,3 миллиона человек, однако вскоре этот показатель вырос ещё сильнее.

Согласно данным аналитического сервиса Streams Charts, трансляции GTA VI на Twitch, Kick и YouTube в совокупности привлекли 7,6 миллиона одновременных зрителей. Таким образом, игра Rockstar Games превзошла предыдущий рекорд среди игровых запусков, принадлежавший Valorant, которая в момент своего выхода собрала 1,737 миллиона зрителей. Только на Twitch пиковая аудитория GTA VI достигла 3,29 миллиона человек.

Как отмечает Streams Charts, Grand Theft Auto VI также стала самой популярной игровой категорией за всю историю Twitch, обогнав League of Legends, предыдущий рекорд которой составлял 3,11 миллиона одновременных зрителей. Кроме того, новинка превзошла Fortnite, достигавшую пикового показателя в 3,04 миллиона человек.

На платформе Kick GTA VI также продемонстрировала впечатляющий результат. Пиковая аудитория игры составила 1,5 миллиона зрителей, что позволило ей занять второе место в истории площадки. Впереди осталась только Minecraft с рекордом в 1,8 миллиона человек.

Особенно примечательно, что столь масштабные показатели были достигнуты, когда Grand Theft Auto VI оставалась доступной лишь в нескольких регионах мира. Пока трудно представить, насколько ещё могут вырасти эти цифры после полноценного глобального запуска.

GTA VI продолжает привлекать внимание.

Хотя с момента начала продаж ещё не прошло и суток, уже появилась информация о том, как найти Бигфута, какие чит-коды доступны игрокам и сколько времени потребуется для полного прохождения новинки.

Кроме того, Grand Theft Auto VI получила несколько номинаций на церемонии The Game Awards 2026. Это вызвало некоторые споры, поскольку ранее сообщалось, что для участия в номинациях игра должна быть доступна в продаже. Позднее организатор мероприятия Джефф Кили пояснил, что обозреватели получили доступ к GTA VI за несколько недель до релиза, благодаря чему проект смог претендовать на награды.

«Поздравляем Rockstar Games с невероятными оценками Grand Theft Auto VI от игровых изданий со всего мира. Обозреватели провели последние три недели за игрой, готовя рецензии и рассматривая её для номинаций The Game Awards», — написал Джефф Кили.