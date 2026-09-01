GTA VI уже показала первые странные баги - их заметили только после повторного просмотра

Во время расширенного показа GTA VI внимание игроков было приковано к новым миссиям, персонажам и деталям огромного открытого мира. Однако спустя несколько дней после презентации фанаты начали пересматривать ролик буквально по кадрам и нашли несколько странностей.

В начале показа, когда Люсия и Джейсон направляются к зданию, слева от героев можно заметить группу NPC. На первый взгляд сцена выглядит совершенно обычно, но при внимательном просмотре становится видно, что несколько персонажей фактически стоят неподвижно, словно их анимация внезапно остановилась. Один из NPC при этом застыл в позе, будто собирался активно жестикулировать.

Ещё одну похожую деталь обнаружили во время автомобильной сцены. В небе неподалёку от героев можно заметить вертолёт, который на протяжении фрагмента выглядит так, будто просто завис на одном месте.

Разумеется, речь идёт о предварительной версии игры, поэтому подобные проблемы вполне могут быть исправлены до релиза. Rockstar пока никак не прокомментировала замеченные аномалии.

При этом такие мелочи хорошо показывают, насколько внимательно игроки теперь изучают каждый кадр GTA VI. После нескольких лет ожидания даже случайно застывший NPC или зависший вертолёт превращаются в отдельный повод для обсуждения.