Энтузиасты, работающие над неофициальным переносом Grand Theft Auto VI на ПК, продолжают добиваться впечатляющих результатов. Несмотря на серьёзные технические трудности, сразу несколько независимых команд сумели продвинуться в запуске консольной версии игры на компьютерах под управлением Windows и Linux. Наибольшего прогресса пока достиг проект VIctory, созданный разработчиком Marvisak.

Согласно имеющимся данным, из 29 проектов по переносу и эмуляции GTA VI пять разработок уже достигли стадии запуска игры. Лидером рейтинга стала VIctory с условным показателем прогресса 67%, тогда как средний результат трёх ведущих проектов составляет 59%. Эти проценты отражают прохождение технических этапов, а не фактическую готовность полноценного ПК-порта.

Разработчику VIctory удалось запустить начальные экраны GTA VI, главное меню, систему профилей и сохранений при 30 кадрах в секунду. Также работают вступительное видео и звуковое сопровождение. Более того, игра успешно проходит загрузку игрового мира примерно за 50 секунд и достигает вступительной сцены первой миссии.

Хотя полноценное изображение мира пока отсутствует, отдельные графические элементы уже отображаются. Разработчики продолжают совершенствовать обработку шейдеров и графических команд. Сейчас отрисовка одного кадра сложной сцены занимает от 0,5 до 1,8 секунды, однако уже сам переход от главного меню к загрузке игрового мира стал важным достижением.

Не отстают и другие проекты. Команда XCL развивает систему совместимости Xbox Series с Windows, добившись запуска коммерческих консольных игр и работы их меню. Проект Xbox2Windows сосредоточен на статической рекомпиляции консольного кода и преобразовании графических шейдеров. В свою очередь, TuxBox уже позволил вывести экран выбора игрока GTA VI в разрешении 4K через Proton Experimental на Linux.

Примечательно, что активная работа продолжается даже после недавнего ухода создателя Leonida, одного из наиболее известных проектов переноса GTA VI на ПК. Разработчик ItsNotRexed объявил о прекращении своего участия, а связанные с проектом GitHub-страница и Discord-сервер стали недоступны. Однако остальные команды не остановились и продолжают искать собственные способы запуска игры.

Разумеется, говорить о полноценной играбельности GTA VI на компьютерах пока преждевременно. Разработчикам необходимо решить многочисленные проблемы с графикой, производительностью и стабильностью. Кроме того, представленные результаты основаны преимущественно на отчётах самих энтузиастов и требуют дальнейшей проверки.

Тем не менее достигнутый за последние дни прогресс выглядит обнадёживающе. Ещё недавно запуск GTA VI на ПК оставался исключительно теоретической задачей, а теперь отдельные проекты уже воспроизводят вступительные видеоролики, открывают главное меню и пытаются отобразить игровой мир. Если энтузиастам удастся сохранить нынешний темп, следующие технические достижения могут оказаться ещё интереснее.