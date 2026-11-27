История неофициального ПК-порта Grand Theft Auto VI получила весьма ироничное продолжение. Утёкшую версию игры для PlayStation 5, как сообщается, удалось запустить на AMD BC-250 — майнинговой плате, использующей тот же чип, который изначально разрабатывался для консоли Sony.

В 2022 году AMD задействовала чипы PS5 в майнинговых системах производства ASRock. Плата BC-250 оснащена шестью процессорными ядрами Zen 2, 24 вычислительными блоками RDNA 2 и 16 ГБ памяти GDDR6.

После спада популярности майнинга энтузиасты благодаря самостоятельно разработанным драйверам и модификациям превратили эти платы в недорогие игровые компьютеры под управлением Linux. Ранее на таком оборудовании уже демонстрировали GTA V и Cyberpunk 2077.

Теперь разработчик под ником djaye продемонстрировал запуск GTA VI на BC-250, отдельно подчеркнув, что его разработка не основана на проекте Kyty. Подробности реализации и показатели производительности пока не раскрываются.

Примечательно, что модификации BC-250 позволяют разблокировать до восьми процессорных ядер и 40 вычислительных блоков, а также повысить частоту графического процессора с 1,5 до 2,23 ГГц. Теоретическая вычислительная производительность FP32 при этом достигает 11,42 Тфлопс против 10,28 Тфлопс у стандартной PS5.

Таким образом, оборудование, первоначально предназначенное для консольных игр, затем переориентированное на майнинг криптовалют и впоследствии превращённое в ПК, теперь снова запускает игру для PlayStation 5, официальная компьютерная версия которой ещё не вышла.