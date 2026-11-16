Хакер Lapsus$, устроивший утечку GTA 6, признал вину после выхода из спецбольницы

21-летний Арион Куртаж, известный как участник хакерской группировки Lapsus$, признал вину в серии киберпреступлений, включая шантаж Rockstar Games. Об этом сообщает BBC.

Взлом произошел в 2022 году, когда Куртаж находился под залогом за другие преступления и под защитой полиции. У него конфисковали компьютер, поэтому для атаки он использовал Amazon Fire TV Stick, подключенный к телевизору в номере отеля, а также Bluetooth-клавиатуру и мышь. Ему удалось похитить внутренние данные компании, включая 90 видеороликов с почти часом геймплея невыпущенной GTA 6.

Затем он взломал внутреннюю систему сообщений Rockstar и потребовал связаться с ним, угрожая в противном случае опубликовать исходный код. Компания отказалась, после чего хакер выложил украденные материалы на форуме под ником TeaPotUberHacker. Rockstar заявила, что восстановление после взлома обошлось в 5 миллионов долларов и тысячи часов работы сотрудников. Именно эта утечка впервые раскрыла, что одной из играбельных героинь GTA 6 будет женщина.

На суде Куртаж также признал вину во взломах BT/EE, Revolut и Uber, а также в нападениях на сотрудников тюрьмы. По данным следствия, его действия нанесли компаниям ущерб около 10 миллионов фунтов стерлингов. Изначально его признали неспособным предстать перед судом из-за тяжелой формы аутизма, однако позже состояние улучшилось, и он был переведен в обычную тюрьму. Дата вынесения приговора пока не назначена.