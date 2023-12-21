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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 301 оценка

Хакер, стоявший за утечкой Grand Theft Auto 6, приговорен к пожизненному заключению в психиатрической больнице

butcher69
Новости

Хакер-подросток, стоявший за масштабной утечкой геймплея GTA 6, сегодня предстал перед судом для вынесения приговора. 18-летний Арион Куртадж был признан виновным присяжными Великобритании в августе, но вынесение приговора было отложено до сегодняшнего дня.

По словам Джо Тайди из BBC, Куртадж явился в суд по видеосвязи из молодежной тюрьмы Фелтхэм. Он "сидел один в черной футболке Airmax и слушал" заседание суда.

По словам присутствовавшего в суде Джо Тайди из BBC, подросток был приговорен к "бессрочной госпитализации". Это означает, что Арион Куртадж будет пожизненно находиться в охраняемой больнице, "если врачи не сочтут, что он больше не представляет опасности".

Причина, по которой судья назначил такое наказание, заключается в том, что Куртадж "по-прежнему представляет большую опасность для общества благодаря своим навыкам и мотивации". По сообщениям, он заявил психиатрам, что не собирается останавливаться.

Кроме того, было сказано, что подросток неоднократно проявлял насилие, находясь под стражей в полиции. По данным BBC, он наносил травмы и повреждал имущество.

В ходе сегодняшнего заседания выяснилось еще одно обстоятельство. Суд узнал, что Куртадж "продолжал выражать намерение вернуться к киберпреступности как можно скорее. Он очень мотивирован".

Его сообщник по хакерской атаке был "приговорен к 18-месячному сроку реабилитации молодежи, включая интенсивный надзор и запрет на использование VPN", сообщает BBC.

Этот приговор был вынесен более года спустя после того, как Куртадж проник во внутреннюю коммуникационную систему Slack компании Rockstar Games и опубликовал 90 видео с игровым процессом из GTA VI.

Как сообщает BBC, Rockstar объяснила суду, что взлом стоил им 5 миллионов долларов на восстановление и "тысячи часов рабочего времени сотрудников".

Вместе с 17-летним сообщником они в течение нескольких лет успешно взломали Nvidia, Uber, BT и Revolut. Несмотря на то, что в это время они находились под залогом, они продолжали сеять хаос.

-21
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Сережаа

Если не за что посадить на зону то посадят в дурку, главное стань врагом влиятельных людей.

19
TheLokich

За такое в дурку, корпорации поехали кукухой окончательно.

13
Tinna

Так его и не за это посадили (точнее, не только за это). Почитай сколько всего он взломал. Там и до Пентагона недалеко. Плюс буянил в полиции. В штатах если полицейского хоть поцарапал - то фиг отмажешься. Вон его сообщник явно "чистосердечно раскаялся" - так всего лишь полтора года реабилитации.

2
JustA_NiceGuy

А что не так? Чел взломал крупную компанию и сказал, что у него есть мотивация на всё. Как думаешь, насколько быстро такой хацкер выйдет из под контроля? Всё правильно сделали, в дурку таких.

2
saa0891
По словам присутствовавшего в суде Джо Тайди из BBC, подросток был приговорен к "бессрочной госпитализации". Это означает, что Арион Куртадж будет пожизненно находиться в охраняемой больнице, "если врачи не сочтут, что он больше не представляет опасности".

Ага,конечно в психушке будет прохлаждаться,сказки не рассказывайте возьмут на работу.

3
jax baron

враньё сабачье по полной- больше 2 лет его ни кто держать там не будет.

3
TSoft

Что-то не ясно нет никаких реально видео или фотографии этого подростка просто текстовый новости это наверное не полнее история этого взлома и тут еще много данный не раскрыты.

2
caramba1999

Идеальный замысел. Сидишь, тебя кормят, работать не надо. Достанет комп, скачает гта6, и будет рубиться.

+найдёт способ похакерить, а когда эйфория пройдёт, поймёт что не по хакерил а пахерил всю жизнь себе.

1
ReFun

С чего ты взял что у него там будет комп? Он же киберпреступник.. Лол

0
Сорью Аска Ленгли

Мда

1
Groza9

Гуд гейм бро

1
вупсич пупсич

Мы всех подробностей не знаем. Без серьезного диагноза такого не могло произойти.
Ну и плюс он совершил реальное уголовное преступление сливая конфиденциальную информацию.
Если бы не оно, как в фильме "Джокер" просто наблюдался бы у врача на учете.
Повторюсь, если бы не диагноз, его бы туда никто не поместил.

1
0ncnjqybr

Непонятно, чему все удивляются. Неадекватные наказания на западе норма. Недавно читал про чела, который откинулся в США после 25 лет тюрьмы. Попал он туда за кражу пары апельсинов или что-то вроде того. И ему еще ОЧЕНЬ повезло с апелляцией, потому как изначально ему вообще дали пожизненное.

1
Nemeriz

Был ещё чел какой-то, его из тюрьмы за ворота выпустили, там камеры, все дела, интервью, он прошёл метров 30, сел в тюремный автобус и назад в тюрьму поехал сидеть ещё за что-то :)

0
IcyBarret

ой ну надо же, а нам постоянно рассказывали, что только в тоталитарном совке применялась карательная психиатрия.

0
Sigaretro

Да не посадят его ни в какую дурку, в лучшем случае запихнут в какой нибудь отдел NASA следить за спутниками или просчитывать алгоритмы уничтожения славян..Если вообще он был этот мифический хакер..

0
Аристов--Черный

Нельзя просто так взять и наехать на Рокстар. У этой компании свирепые и бессердечные юристы:)

Клоуну из Флориды стоило бы задуматься...

0
ivan41kds

бедный гений..

-1
Саня Цукино Усаги

Халявная жилплощадь

-1
GraF68ru

по-моему это судью надо в пожизненную дурку сдать с такими заявами.

-1
Snake2105

Вместо заключения лучше бы дали им работу в правительстве, так и взламывали бы и дальше, но только то что им будут говорить.

-2
ka4o4ek

Умные не нравятся системе, но к сожалению таких очень мало, иначе миром правили бы люди.

-4
Саня Цукино Усаги

Был бы умный - сливал бы какую-нибудь важную правительственную инфу, как Сноуден. А так, кому эти игрушки нужны

0
ReFun

>люди

>преступники

0
Ledore

самое главное - игра не должна выйти на пк

-8