Хакер, стоявший за утечкой Grand Theft Auto 6, приговорен к пожизненному заключению в психиатрической больнице

Хакер-подросток, стоявший за масштабной утечкой геймплея GTA 6, сегодня предстал перед судом для вынесения приговора. 18-летний Арион Куртадж был признан виновным присяжными Великобритании в августе, но вынесение приговора было отложено до сегодняшнего дня.

По словам Джо Тайди из BBC, Куртадж явился в суд по видеосвязи из молодежной тюрьмы Фелтхэм. Он "сидел один в черной футболке Airmax и слушал" заседание суда.

По словам присутствовавшего в суде Джо Тайди из BBC, подросток был приговорен к "бессрочной госпитализации". Это означает, что Арион Куртадж будет пожизненно находиться в охраняемой больнице, "если врачи не сочтут, что он больше не представляет опасности".

Причина, по которой судья назначил такое наказание, заключается в том, что Куртадж "по-прежнему представляет большую опасность для общества благодаря своим навыкам и мотивации". По сообщениям, он заявил психиатрам, что не собирается останавливаться.

Кроме того, было сказано, что подросток неоднократно проявлял насилие, находясь под стражей в полиции. По данным BBC, он наносил травмы и повреждал имущество.

В ходе сегодняшнего заседания выяснилось еще одно обстоятельство. Суд узнал, что Куртадж "продолжал выражать намерение вернуться к киберпреступности как можно скорее. Он очень мотивирован".

Его сообщник по хакерской атаке был "приговорен к 18-месячному сроку реабилитации молодежи, включая интенсивный надзор и запрет на использование VPN", сообщает BBC.

Этот приговор был вынесен более года спустя после того, как Куртадж проник во внутреннюю коммуникационную систему Slack компании Rockstar Games и опубликовал 90 видео с игровым процессом из GTA VI.

Как сообщает BBC, Rockstar объяснила суду, что взлом стоил им 5 миллионов долларов на восстановление и "тысячи часов рабочего времени сотрудников".

Вместе с 17-летним сообщником они в течение нескольких лет успешно взломали Nvidia, Uber, BT и Revolut. Несмотря на то, что в это время они находились под залогом, они продолжали сеять хаос.